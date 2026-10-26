SMP: estudiante es asesinado a balazos frente a su enamorada en la oscuridad a orillas del río Chillón

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 26/10/2026
Un joven estudiante de 26 años, identificado como Elvis Bryan Rojas Guerrero, fue asesinado a balazos en presencia de su enamorada en San Martín de Porres. El crimen ocurrió en una zona sin alumbrado público, a orillas del río Chillón.
Joven regresaba de un campeonato de fútbol
La pareja se encontraba esperando una mototaxi para regresar a su domicilio, ubicado en el asentamiento humano Santa Isolina. Asimismo, se conoció que Elvis Rojas cursaba el séptimo ciclo de la carrera de Administración.
Según el testimonios, el joven retornaba de un campeonato de fútbol organizado como reencuentro con sus compañeros de promoción cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Al reconocerlo, los atacantes le dispararon hasta en cinco ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.
Sicarios aprovecharon falta de alumbrado público
Los presuntos sicarios habrían aprovechado la falta de alumbrado público en la zona para perpetrar el crimen. Esta condición habría facilitado el ataque contra el joven y la posterior huida de los responsables.
Familiares desconocen los motivos del crimen
Hasta el lugar de los hechos llegaron los familiares de Elvis Rojas, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor y señalaron desconocer las posibles causas del atentado. Por su parte, las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque.
La escena fue cercada para que el Ministerio Público realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente sería trasladado a la Morgue Central de Lima. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del asesinato.
Crimen ocurrió sin cámaras ni alumbrado público
Como se mencionó anteriormente, el sector donde balearon a Elvis Rojas carece de alumbrado público y cámaras de seguridad, lo que podría dificultar las investigaciones de la Policía Nacional para identificar a los responsables.
Este asesinato se suma a otros dos registrados en menos de 24 horas en Lima Metropolitana y el Callao, pese al estado de emergencia vigente en ambas jurisdicciones.