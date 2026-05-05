León XIV cumplirá 1 año de haber asumido como Papa: Chiclayo espera con emoción su regreso este 2026

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa crece en el norte del Perú. A pocos días de cumplirse el primer año del pontificado de León XIV, los fieles de Chiclayo mantienen viva la esperanza de recibir nuevamente al sumo pontífice, quien dejó una profunda huella durante su labor pastoral en la región.

En diálogo con Exitosa, el padre David Farfán, párroco de Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña, expresó el sentir de la comunidad católica, explicó que existen coordinaciones entre las autoridades eclesiásticas y el Estado peruano para concretar una eventual visita en 2026.

"Nosotros que somos sus hijos espirituales acá en Chiclayo, pues lo queremos, y ojalá se pueda cumplir", indicó David Farfán.

El sacerdote también advirtió que, si bien hay voluntad, el proceso depende de diversos factores, aludiendo a temas logísticos, de seguridad y contexto político.

"Entendamos que sí, en primer momento sí que ha dado todos los requerimientos...ya quedará fuera de él si pueda o no venir, porque ahora el balón está en nuestro campo", sostuvo

Un pontífice con "corazón norteño"

Farfán resaltó además la cercanía histórica de León XIV, antes Robert Prevost, con el norte del país, indicando que tiene un "corazón norteño", ya que, en sus palabras, él papa sabe lo que el país ha vivido en los últimos 50 años, entre ellas: terrorismo, fenómenos naturales, situación económica débil, etc.

"Exactamente, al norte, quiere mucho al norte. Él tiene un corazón norteño", afirmó

El párroco detalló que el pontífice no solo acompañó procesos pastorales, sino también sociales. Recordando su paso por regiones como Piura y Chiclayo en momentos críticos.

"Él sabe, como cualquier peruano, lo que hemos vivido: terrorismo, fenómenos naturales, situación económica débil de nuestro país. Todo eso él lo ha vivido", indicó, subrayando su conocimiento de la realidad nacional.

Celebraciones y turismo religioso en marcha

Por su parte, el gerente regional de Turismo de Lambayeque, Félix Mío Sánchez, adelantó detalles de las actividades por el primer año de pontificado. Indicó que las hermandades: La cruz al Ponte Olmos, el Salvador de Jallanca, San Pablo de Pacora, Divino Niño Milagro de Ciudad Eten, San Martín de Turberrique, Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, Santa Cecilia de Ferreñafe, Señor de los Milagros, entre otros, serán participes de esta celebración.

"Son más de diez hermandades que están participando en la celebración del primer año pontificado de nuestro Papa León XIV...es un agradecimiento del pueblo de Lambayeque", señaló.

Aparte de las hermandades de los diferentes pueblos, en el evento participan grupos parroquiales, participan las familias que vienen de diferentes partes de la región y que también partes del interior del país.

"Desde las tres hasta las seis de la tarde va a ser un encuentro cultural, espiritual...juntos vamos a cantar, a saltar, en ese agradecimiento", explicó.

Mientras avanzan las coordinaciones y celebraciones, Chiclayo reafirma su vínculo con León XIV. La posible visita papal no solo representa un anhelo espiritual, sino también una oportunidad para proyectar al Perú como referente de fe y unidad en el mundo.