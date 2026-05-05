Comas: Bebé de un año cae de octavo piso al intentar recuperar su peluche en el condominio Acacias

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho se registró sobre la noche de este lunes 4 de mayo en Comas donde un menor de solo un año y dos meses cayó de un octavo piso de un edificio. De acuerdo a las primeras informaciones, el bebé intentó recuperar su peluche cuando resbaló hasta quedar tendido en uno de los jardines del inmueble.

Menor de más de un año cae de octavo piso en Comas

El suceso de dio cerca de las 7 de la noche en la torre 3 del condominio Acacias ubicado en la avenida Belaunde. Según Exitosa pudo conocer, el bebé de iniciales N.R.A se encontraba al cuidado de su abuela ya que sus padres habían salido a trabajar.

En ese momento, el bebé intentó recuperar su oso de peluche cerca a la ventaja de la cocina de este condominio cayendo hasta el jardín del edificio. Al percatarse del trágico hecho, vecinos alertaron al personal del serenazgo para poder auxiliar al menor que aún presentaba signos de vida.

Al lugar también llegó Jonathan Romero Chávez, padre del bebé, para ayudar con las labores de auxilio. De acuerdo al parte elaborado por la Policía Nacional del Perú, el rescate presentó dificultades ya que el dueño de la propiedad donde se encontraba el menor se negó a que los rescatistas ingresaran.

Tras varios minutos, se logró llevarlo hasta el Hospital Marino Molina ubicado en el mismo distrito donde fue ingreso de inmediato al área de Trauma Shock. Tras más de media hora, el bebé fue llevado al Hospital Sabogal donde ahora lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Se obtuvo una respuesta negativa, lo que obligó a tomar la decisión de irrumpir en la propiedad privada de un residente que no quiso identificarse. Para ello, se procedió a trepar la valla e ingresar al inmueble a través de la ventana de una habitación, logrando abrir la mampara de la sala para facilitar la evacuación del menor", indica el documento.

Vecinos denuncian que edificio no contaba con mallas

Tras la emergencia, Exitosa pudo conversar con algunos vecinos de este condominio en Lima Norte quienes indicaron que no contaba con mallas de seguridad que pudiera evitar la tragedia. Además, indicaron que esta no es la primera vez que sucede un hecho similar por lo que pidieron a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

En resumen, un bebé de año y dos meses cayó de un octavo piso en Comas cuando intentaba recuperar su oso de peluche.