Miedo en Santa Rosa: Mototaxistas denuncian amenazas de muerte por parte de 'Los Michis del Cono Norte'

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las extorsiones al transporte publico no tienen cuando acabar. Esta vez, una empresa de mototaxis denunció recibir amenazas de muerte por parte de una banda denominada 'Los Michis del Cono Norte' quienes les exigen el pago de cupos para no atentar contra ellos.

'Los Michis del Cono Norte' amenazan a mototaxistas en Santa Rosa

Exitosa llegó hasta este balneario de Lima Norte para conocer al detalle este lamentable hecho. Según los conductores, el día de ayer tuvieron una reunión con sus dirigentes donde les informaron de esta exigencia por parte de la mencionada organización criminal.

En este cónclave, se les comunicó que los delincuentes han pedido un pago inicial de 4 mil soles a modo de inscripción. Por ello, este martes 5 de mayo de una flota de 20 mototaxis, solo han salido 10 a trabajar por temor a las represalias.

Nuestro medio también logró conversar con uno de los conductores que si salió a trabajar indicando que se encuentran bastante atemorizados tras recibir dichas amenazas. En esa misma línea, el chofer dejó en claro que se ven obligados a seguir realizando sus labores ya que tienen familia que los espera en casa.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En el distrito de Santa Rosa, mototaxistas de la empresa 'Erre' denunciaron ser amenazados por la banda criminal 'Los Michis del Cono Norte', cuyos miembros les exigen el pago de cupos para permitirles laborar. Los conductores se han visto obligados a... pic.twitter.com/ULaMqlqc7c — Exitosa Noticias (@exitosape) May 5, 2026

"Nosotros vivimos del día a día. No ganamos mucho, pero tenemos que salir así arriesgando. El dirigente ayer nos dijo en la reunión que han pedido 4 mil soles para la inscripción. Los compañeros han dejado de trabajar y los otro nos arriesgamos porque tengo familia que sostener", indicó.

Piden a las autoridades actuar de inmediato

En esa misma línea, los choferes exigieron a la Policía Nacional del Perú a que puedan rastrear los mensajes y dar con el paradero de los criminales que los mantiene trabajando bajo el miedo. Además, también enviaron un mensaje a la Municipalidad de Santa Rosa para que los apoyen durante estos días ya que el paradero de esta línea se ubica al frente de su Palacio Municipal.

"Pedimos a las autoridades que nos apoyen. No sabemos que hacer con el riesgo que tenemos y las amenazas. Nunca hemos estado acostumbrado a esto y no conocemos a esa gente. Somos gente humilde y es primera vez", añadieron.

En resumen, la empresa de mototaxistas 'Erre: La nueva imagen' denunció recibir amenazas de muerte en los últimos días por parte de una banda criminal autodenominada 'Los Michis del Cono Norte'. Estos les exigen el pago inicial de 4 mil soles para no atentar contra sus vidas.