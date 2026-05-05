Temblor remece el norte de Perú HOY, 5 de mayo: Epicentro y magnitud del sismo registrado este martes

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se ha registrado en el norte del país de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud de este nuevo movimiento telúrico.

Sismo remece la región Tumbes este 5 de mayo

Este martes, 5 de mayo, la región Tumbes fue escenario de un reciente temblor de acuerdo al último reporte realizado por el Centro Sismológico Nacional del IGP. En su cuenta de X se detalla que este ocurrió a las 10 y 58 de la mañana a 13 kilómetros al noreste de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes, con una profundidad de 55 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0253

Fecha:05/05/2026 10:58:25

Mag:5.0

Prof:55km

Lat:-3.56

Long:-80.61

Int:III-IV Zorritos

Ref:13 km al NE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/THtWLP1Rzw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 5, 2026

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