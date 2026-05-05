Temblor remece el norte de Perú HOY, 5 de mayo: Epicentro y magnitud del sismo registrado este martes

Nueva actividad sísmica
05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/05/2026
Un nuevo sismo se ha registrado en el norte del país de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud de este nuevo movimiento telúrico.
Sismo remece la región Tumbes este 5 de mayo
Este martes, 5 de mayo, la región Tumbes fue escenario de un reciente temblor de acuerdo al último reporte realizado por el Centro Sismológico Nacional del IGP. En su cuenta de X se detalla que este ocurrió a las 10 y 58 de la mañana a 13 kilómetros al noreste de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes, con una profundidad de 55 kilómetros.