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Temblor remece el norte de Perú HOY, 5 de mayo: Epicentro y magnitud del sismo registrado este martes

Este martes 5 de mayo se registró un sismo en el norte del Perú, de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional. En la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico.

Temblor remece el norte de Perú HOY,5 de mayo
Temblor remece el norte de Perú HOY,5 de mayo (Foto: Composición Exitosa)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/05/2026

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Un nuevo sismo se ha registrado en el norte del país de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud de este nuevo movimiento telúrico.

Sismo remece la región Tumbes este 5 de mayo

Este martes, 5 de mayo, la región Tumbes fue escenario de un reciente temblor de acuerdo al último reporte realizado por el Centro Sismológico Nacional del IGP. En su cuenta de X se detalla que este ocurrió a las 10 y 58  de la mañana a 13 kilómetros al noreste de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes, con una profundidad de 55 kilómetros.

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