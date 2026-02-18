Hernán Barcos: Salen a la luz los motivos por los que no volvería a Alianza Lima

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temprana eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 reactivó el clamor popular por Hernán Barcos, y casi de inmediato salieron a la luz los motivos por los que el delantero no volvería al club.

Crisis en Alianza Lima

Todo comenzó con el golpe deportivo que nadie en La Victoria esperaba. Alianza Lima quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, un rival con un presupuesto muy inferior, lo que terminó por desatar la furia de la hinchada.

Desde ese momento, las miradas se dirigieron al técnico Pablo Guede y al principal referente del plantel, Paolo Guerrero, sobre todo por la jugada que terminó marcando la noche: el penal decisivo.

El remate no fue ejecutado por el 'Depredador'. La responsabilidad recayó en Eryc Castillo, quien no pudo convertir. Ese episodio se convirtió en el eje de todos los análisis posteriores.

Fue entonces cuando el periodista Eddie Fleischman reveló una conversación interna que grafica con claridad el ambiente que se vive en el club: "El fin de semana me encontré con una persona muy cercana y de dentro de las entrañas de Alianza Lima".

"Empezamos a hablar sobre el momento, esta crisis de resultados, sobre la credibilidad que ha perdido el técnico Guede, sobre la derrota ante 2 de Mayo; todo el episodio que dejó una serie de conclusiones con respecto a quién ejecutaba el penal, que por qué Paolo no ejecutó o si ejecutó y por qué Castillo y no Girotti", añadió.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando transmitió el mensaje directo que recibió desde la interna blanquiazul: "Mira, a Barcos nadie le quitaba la pelota si le tocaba ejecutar el penal".

"El problema fue que Paolo no se atreva. El problema fue que Paolo priorizó su temor a fallar antes que las necesidades que tenía Alianza en ese momento", añadió.

¿Por qué Barcos no regresaría a Alianza?

Con el nombre de Hernán Barcos nuevamente en boca de todos, Fleischman fue más allá y reveló las razones internas que explican por qué el delantero no volvería a Alianza Lima, pese al cariño de los hinchas.

Según contó, desde la interna le explicaron que el problema no fue futbolístico. "Barcos no era un buen elemento en el vestuario", le señalaron.

Y precisaron el motivo: "Barcos no fue un buen elemento en la interna de Alianza porque tenía conflictos, era intrigante, daba mensajes al técnico, al gerente deportivo, iba por detrás donde un jugador, donde el otro, y había ahí una serie de situaciones que se presentaban producto de intrigas'".

Hernán Barcos y su postura final

Mientras la polémica crece, el propio Hernán Barcos, hoy vinculado a FC Cajamarca, fue consultado sobre un eventual regreso. "No depende de mí, depende de Alianza", respondió.

Y agregó un mensaje directo a la hinchada íntima: "Uno siempre agradecido con el club. No tengo más que hablar de Alianza. De los hinchas siempre soy agradecido, igual al club".

Con el club sumido en una profunda crisis deportiva, Eddie Fleischman reveló los principales motivos por los que Hernán Barcos no volvería a vestir la camiseta de Alianza Lima.