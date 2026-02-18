José Jerí fue destituido y tendremos un octavo presidente en 10 años: Conoce a los 7 que lo antecedieron

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La censura de José Jerí como presidente del Congreso y por lo tanto, como encargado de la presidencia, ha generado que se sume a la larga lista de mandatarios que nuestro país ha tenido en tan solo 10 años.

¿Quiénes gobernaron el Perú?

Pedro Pablo Kuczynski 2016 - 2018

Su mandato inició el 28 de julio de 2016 tras ser elegido por la población y vencer en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Su plancha presidencial estaba conformada por Martín Vizcarra como primer vicepresidente y Mercedes Araoz en la segunda vicepresidencia.

El escándalo del caso Odebrecht fue el primero de los cuestionamientos a lo largo de su mandato. Pero lo que finalmente motivó su salida fueron los 'Mamanivideos', en el que se revelaron a allegados al mandatario ofreciendo proyectos a los congresistas para que no voten a favor de la vacancia. Ello, ocasionó que decidiera renunciar al cargo el 23 de marzo del 2018, habiendo permanecido en el poder un año con 236 días.

Martín Vizcarra 2018 -2020

Como primer vicepresidente, fue Vizcarra quien asumió por sucesión constitucional el 27 de marzo del 2018. El 30 de septiembre del 2019, luego que el entonces premier Salvador del Solar pidiera el voto de confianza y el Congreso optara por nombrar a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, Vizcarra disolvió el Parlamento al considera que era una negación de facto.

En 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19 y la elección de nuevos parlamentarios, este nuevo Congreso decidió vacarlo y convocar a nuevas elecciones, ante la renuncia de la segunda vicepresidente Mercedes Araoz. El proceso se llevó a cabo el 9 de noviembre del 2020 por acusaciones de corrupción y una mala gestión de la pandemia. Gobernó 2 años y 231 días.

Manuel Merino 2020

Al no haber un vicepresidente, por sucesión constitucional correspondía que el presidente del Congreso asuma, por lo que juramentó el 10 de noviembre del 2020. Ante las protestas por la vacancia de Vizcarra y que exigían la elección de otro presidente de consensos. Tras la muerte de dos jóvenes manifestantes, decidió renunciar el 15 de noviembre del 2020. Gobernó 5 días.

Francisco Sagasti 2020 - 2021

Sagasti resultó electo como nuevo presidente del Congreso y por lo tanto asumió como el encargado de la presidencia desde el 17 de noviembre del 2020. Durante su Gobierno se dio la vacunación contra el COVID-19 y terminó su periodo tras las elecciones el 27 de julio del 2021.

Pedro Castillo 2021 -2022

Asumió el 28 de julio del 2021 tras vencer en las elecciones a Keiko Fujimori, su gobierno fue marcado por una inestabilidad política y el nombramiento de más de 70 ministros, así como los contantes enfrentamientos con el Congreso.

Tras enfrentar diferentes investigaciones fiscales y cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, salió victorioso de dos intentos de vacancia. Sin embargo ante un tercer pedido, el 7 de diciembre del 2022, intentó un autogolpe de Estado anunciando la disolución del Parlamento y la reestructuración del sistema de justicia. Pero no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo que fue vacado por el Congreso ese mismo días. Gobernó 1 año y 132 días.

Dina Boluarte 2022 - 2025

Como vicepresidenta asumió por mandato constitucional desde el 7 de diciembre del 2022. Su gobierno se caracterizó por crisis de legitimidad y una inestabilidad política marcada por protestas y fallecidos en las mismas.

Contando con la desaprobación más alta de los presidentes a lo largo de los años, fue vacada el 10 de octubre del 2025 por el Congreso, luego de que se vio involucrada en presuntos actos de corrupción como el caso Rolex, Cirugías y demás. Durante en el cargo 2 años y 206 días.

José Jerí fue el último mandatario y gobernó desde el 10 de octubre del 2025 tras asumir por sucesión constitucional al ser presidente del Congreso y culminó el último 17 de febrero del 2026, tras los cuestionamientos por el caso 'Chifagate'. Gobernó 131 días y en las próximas horas se conocerá al octavo presidente en 10 años.