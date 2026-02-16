¡Toma su precauciones! Advierten intensas lluvias en 24 regiones para las próximas horas

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
El Senamhi advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 24 regiones el martes 17 de febrero.

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 24 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a las regiones en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 047, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del martes 17 de febrero en las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad a lo largo de la zona altoandina. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

Asimismo, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, con mayor incidencia a lo largo de la selva norte y selva alta centro y sur, acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Del mismo modo, se registrarían lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte. En la costa central y sur, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso. 

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

