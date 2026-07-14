Ethel Pozo confiesa que se siente decepcionada de sus excompañeros de 'América Hoy': "Eran mis amigos"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo reveló que se siente decepcionada por la manera en que Janet Barboza y Edson Dávila se refieren actualmente a ella, pues considera que han dejado de reconocer su etapa como conductora de 'América Hoy' al llamarla "la excompañera" o "la exintegrante" en lugar de mencionar su nombre.

Ethel Pozo está dolida con Edson y Janet

Durante una reciente conversación en el pódcast 'Sin + que decir' de María Pía Copello, la hija de Gisela Valcárcel recordó con nostalgia los años que compartió con sus excompañeros en el programa de América Televisión. Según explicó, siempre tuvo una relación cercana con ambos y los consideraba personas importantes dentro de su vida.

"Sí me dolió. Ese era mi programa. Además, eran mis amigos. Hemos pasado mi matrimonio, el cumpleaños de Janet, yo tengo recuerdos muy bonitos. ¿Cómo va a ser que ahora soy 'la exintegrante'? Por lo menos digan mi nombre", expresó.

Ethel Pozo señaló que le causó tristeza que ahora sea presentada de esa manera, ya que siente que se desconoce el papel que tuvo dentro del espacio televisivo. La conductora recordó que 'América Hoy' fue un proyecto al que dedicó varios años y donde construyó momentos personales junto a Janet y Edson.

"No entiendo por qué se ha referido a mí como la exintegrante, como si no recordara mi nombre (...) como si ellos estuvieran en otro nivel y yo soy la exintegrante. Qué pena. Yo creo que eso viene de parte de Janet", agregó.

Asimismo, manifestó que no comprende el cambio de actitud de sus excompañeros, especialmente porque compartieron experiencias fuera de las cámaras. Para Ethel, utilizar términos que la colocan únicamente como alguien que ya no pertenece al programa genera una sensación de distancia y falta de reconocimiento.

Ethel arremete contra Janet

Por otro lado, Ethel también respondió a los comentarios de Janet Barboza sobre su ingreso a 'La Granja VIP'. La presentadora aclaró que en octubre de 2025 recién empezó a conocer el reality como espectadora y negó que ya tuviera confirmada su participación en el proyecto.

Finalmente, Ethel Pozo aseguró que prefiere conservar los recuerdos positivos que tiene de sus excompañeros, aunque espera conocer las razones detrás de la forma en que actualmente se refieren a ella. Además, destacó que Edson Dávila sí tuvo un acercamiento tras su salida del programa.

Es así que, esta situación refleja una nueva tensión entre los integrantes que formaron parte de 'América Hoy'. Mientras Ethel Pozo recuerda con cariño la etapa que compartió con Janet Barboza y Edson Dávila, también evidencia su incomodidad por sentirse desplazada. Sus declaraciones muestran que, más allá del programa, existe una herida personal por la falta de reconocimiento.