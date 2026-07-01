¡Sigue facturando! Milett Figueroa lanzaría álbum musical con temas inspirados en Marcelo Tinelli

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa estaría lista para dar un importante giro a su carrera artística. De acuerdo con información difundida por los medios argentinos, la modelo peruana se encontraría preparando el lanzamiento de su primer álbum musical, un proyecto que tendría un marcado carácter personal al estar inspirado en la historia de amor y posterior ruptura que vivió con Marcelo Tinelli.

¿Cuál es el futuro musical de Milett?

Según se informó en programas de espectáculos del país gaucho, la expareja del reconocido conductor habría encontrado en la música una nueva forma de expresar emociones que nunca compartió públicamente durante su relación. La propuesta incluiría composiciones con tintes autobiográficos, en las que abordaría sentimientos relacionados con el desamor, las decepciones amorosas y el proceso de seguir adelante tras el fin de un romance.

La información fue revelada por la periodista Damasia Ochoa, quien aseguró que la hija de Doña Martha apuesta por un proyecto muy íntimo y emocional. De acuerdo con los primeros detalles, una de las canciones narraría la experiencia de una mujer que se sintió utilizada y engañada, convirtiéndose en uno de los temas que más expectativa ha despertado entre el público argentino.

"En una de las canciones, la que es balada, habla de sentirse usada, engañada, y que le habrían vendido un amor que finalmente no fue", indicó, dejando sorprendidos a todos.

Milett busca la internacionalización

Además del contenido personal de sus letras, el proyecto marcaría el inicio de una nueva etapa profesional para Milett Figueroa. La artista buscaría posicionarse en el mercado internacional con una propuesta enfocada en baladas y pop latino, géneros con los que pretende conectar con un público más amplio dentro y fuera del Perú.

"A ella le gusta mucho las baladas, música pop latina y también va a querer bailar, va a querer hacer pantallas; la proyección de su carrera es internacional, va a hacer giras en Argentina, ella va a contar su verdad", agregó la conductora argentina.

Es así que, la prensa argentina también sostiene que el álbum incluiría presentaciones en vivo y una estrategia para impulsar su carrera con giras en Argentina y otros países de la región. Aunque Milett Figueroa aún no ha confirmado oficialmente estos planes, las versiones difundidas han generado gran expectativa, pues representarían su incursión formal en la música y una oportunidad para contar su propia historia a través de cada canción.