Jugadores de Argentina despliegan pancarta tras vencer a Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 terminó con triunfo albiceleste por 2-1 y clasificación a la final contra España. Sin embargo, más allá de lo deportivo, la celebración de los jugadores argentinos generó polémica internacional al desplegar una pancarta con la frase: "Las Malvinas son argentinas".

Habían prohibido material político

En la víspera del partido, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había pedido expresamente que los hinchas y jugadores evitaran símbolos políticos dentro del estadio.

La recomendación se centraba en no portar banderas ni pancartas alusivas a las Islas Malvinas, en línea con el reglamento de la FIFA que prohíbe mensajes políticos o provocativos. El encuentro fue catalogado como de alto riesgo, con un operativo de más de 1.600 agentes y accesos diferenciados para las hinchadas, buscando prevenir incidentes.

Argentina volteó el resultado

Inglaterra abrió el marcador a partir del segundo tiempo con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina remontó gracias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi y cerca del final del partido. El triunfo desató la euforia en el estadio de Atlanta, donde los jugadores celebraron con los hinchas.

Fue entonces cuando Lisandro Martínez, Lo Celso y Otamendi sostuvieron la pancarta blanca con letras negras que rezaba: "Las Malvinas son argentinas". La imagen recorrió el mundo y se convirtió en el símbolo más polémico de la jornada.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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La FIFA podría aplicar sanciones a los jugadores por infringir las normas de neutralidad política. El gesto reavivó la tensión histórica entre Argentina e Inglaterra, marcada por la Guerra de las Malvinas de 1982, que dejó centenares de muertos en ambos bandos.

En la previa, exjugadores ingleses como Wayne Rooney y Gary Neville habían avivado la rivalidad con declaraciones provocadoras, mientras Lionel Scaloni intentaba enfriar el clima asegurando que era "solo un partido". Desde las tribunas también se escucharon cánticos alusivos a la guerra, replicados por los futbolistas en la cancha, lo que reforzó el carácter político del enfrentamiento.

La imagen de los jugadores argentinos con la pancarta de Malvinas se convirtió en el epicentro de la polémica mundialista. Pese a las advertencias oficiales y las normas de la FIFA, la Selección eligió reivindicar un reclamo histórico en pleno festejo deportivo.

El triunfo ante Inglaterra aseguró el pase a la final contra España, pero también abrió un debate sobre los límites entre la pasión futbolística y las expresiones políticas en escenarios globales.