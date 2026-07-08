Fallece ahogado RECONOCIDO influencer tras huir de la policía: Esto es todos lo que se sabe

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El reconocido influencer de fitness, falleció a los 32 años en Tailandia. Tras un comportamiento errático en su domicilio, huyó de las autoridades y se lanzó a un lago profundo, donde murió ahogado por el agotamiento físico, según reportes policiales.

Los hechos del fatal incidente

El Bangkok Post informó que el incidente ocurrió en Samut Prakan, cerca de Bangkok. Murphy vivía allí desde hace dos meses y, tras regresar en taxi, comenzó a discutir con el guardia de seguridad del complejo residencial de lujo antes de ser perseguido.

Cuando la policía de Bang Phli llegó al sitio, el joven huyó saltando al agua. Los buzos rescataron su cuerpo minutos después. Las autoridades locales confirmaron que no hubo agresiones externas y determinaron que la muerte fue causada por asfixia por inmersión.

"No había advertido problemas ni comportamientos fuera de lo común en él y nunca lo vi consumir drogas", declaró su novia ante los medios locales.

La pareja de Murphy admitió que, aunque no presenció el consumo de estupefacientes, encontró pintura esparcida por toda la casa mientras ella dormía. Este detalle suma incertidumbre sobre el estado mental del influencer durante sus últimos días en la propiedad de alquiler.

Fitness and "looksmaxxing" influencer Connor Murphy has reportedly died following a drowning incident in Thailand.



🎥: Viral Press pic.twitter.com/lRPWSOSO79 — TMZ (@TMZ) July 8, 2026

El comportamiento observado por los vecinos y el personal del complejo residencial generó preocupación inmediata. Las autoridades tailandesas mantienen el área restringida para profundizar en las pericias técnicas, buscando esclarecer qué factores pudieron detonar la inusual reacción violenta que terminó en esta tragedia.

Hallazgos, impacto y carrera digital

Durante la inspección del vehículo personal del fallecido, los agentes encontraron dos jeringas sin uso previo y varias pastillas blancas sin identificar. Estos elementos fueron incautados por la policía y permanecen bajo análisis forense para determinar si tuvieron influencia en el trágico suceso.

Con más de 2,36 millones de suscriptores en YouTube, Murphy era famoso por sus videos sobre musculación y el estilo conocido como looksmaxxing. El creador de contenido se definía como un giga chad, promoviendo estándares de estética física extrema entre sus muchos seguidores.

The real Conor Murphy already died 10 years ago. pic.twitter.com/qhM2bdfn1M — grater_0perator (@markadrian_vs) July 8, 2026

El último registro en su canal fue publicado hace apenas seis días. En dicho material, aseguraba que estaba absorbiendo el espíritu de Elon Musk. Previamente, realizó transmisiones desde la misma vivienda donde ocurrió el incidente, mostrando vistas hacia el lago donde finalmente perdió su vida.

La noticia del fallecimiento circuló rápidamente por todas las plataformas digitales, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios han expresado su pesar ante la pérdida de una figura tan influyente en el ámbito del fitness, destacando la transformación constante de su contenido en línea.