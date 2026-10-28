Fallece el juez federal Alver Hellerstein a los 92 años: presidía el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El juez federal estadounidense Alver Hellerstein, quien presidía el caso contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, falleció a los 92 años. Así lo informó un portavoz del sistema judicial a los medios locales.

Fallece el juez Alver Hellerstein, que presidía el caso contra Nicolás Maduro

La noticia del deceso del magistrado la dio a conocer Edward Friedland, funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, a The New York Times. Fue nombrado para el tribunal por el presidente Bill Clinton en 1998.

De acuerdo a Friedland el caso del Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores , así como otros procesos que estaban a cargo de Hellerstein "serán aasignados aleatoriamente a otro juez federal".

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Murió Alvin Hellerstein, el juez federal de Nueva York que llevaba el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Tenía 92 años y falleció por causas naturales, a días de cumplir 93, según el tribunal. Un nuevo juez será asignado por sorteo para el caso de narcoterrorismo y tortura, cuyo juicio estaba previsto para junio de 2027. Nombrado por Bill Clinton en 1998, también llevó casos del 11-S. — UHN Plus (@UHN_Plus) October 28, 2026

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