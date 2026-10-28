Fallece el juez federal Alver Hellerstein a los 92 años: presidía el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026
El juez federal estadounidense Alver Hellerstein, quien presidía el caso contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, falleció a los 92 años. Así lo informó un portavoz del sistema judicial a los medios locales.
Fallece el juez Alver Hellerstein, que presidía el caso contra Nicolás Maduro
La noticia del deceso del magistrado la dio a conocer Edward Friedland, funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, a The New York Times. Fue nombrado para el tribunal por el presidente Bill Clinton en 1998.
De acuerdo a Friedland el caso del Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores , así como otros procesos que estaban a cargo de Hellerstein "serán aasignados aleatoriamente a otro juez federal".