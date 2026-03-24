Fiorella Molinelli propone "mano firme" contra inmigrantes y su salida "desde el 28 de julio"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, anunción "mano firme" en contra de las personas ilegales que habitan en el Perú. Aseguró que el país no puede ser "patio trasero", adoptando una postura migratoria dura, tal como otros países de América del Sur vienen adoptando.

"Mano dura" contra migrantes ilegales

Durante el bloque 'Pregúntale a tu candidato', Molinelli respondió acerca de cómo una eventual gestión presidencial afrontaría el flujo migratorio que enfrenta el Perú.

Así, expuso que la medida propuesta en su Plan de Gobierno propone "mano dura" en contra de los migrantes ilegales como forma de recuperar la seguridad nacional frente a la llegada de ciudadanos extranjeros.

"Tenemos que recuperar el orden y el control, eso significa mano firme contra los ilegales. El Perú no puede ser patio trasero de ningún país vecino", indicó.

Indicó que el proceso de recuperación de las fronteras garantizaría el respeto a los derechos de los migrantes. Así, indicó que se trabajaría de la mano de la Cancillería para establecer corredores humanitarios para garantizar el correcto tratamiento de los ciudadanos extranjeros, sin vulnerar el territorio peruano. "Devolviendo a los ilegales desde el 28 de julio", aseguró.

Molinelli expuso que su principal enfoque se encuentra en que se sienta una "presencia efectiva del Estado" en las zonas fronterizas del Perú. Indicó que no solo es necesario el "control policial o militar", si no que el Ejecutivo debe implementar el funcionamiento básico de diversos servicios.

Otras medidas de seguridad de Molinelli

Entre otras medidas expuestas por Molinelli brindó diversas propuestas enfocadas al combate contra la inseguridad. Así, mencionó severas penas en contra de mineros ilegales.

"Cadena perpetua contra mineros ilegales, policía meritocrática y profesional e inteligencia real, un Comando Unificado con Fuerzas Armadas y Policía para recuperar el territorio", precisó.

Respecto a las organizaciones criminales, precisó que era necesario tener la trazabilidad financiera de las mafias, medida con la cual se recortaría el financiamiento ilegal de las bandas criminales.