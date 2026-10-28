Tumbes registra más de 100 litros de lluvia por metro cuadrado: Senamhi alerta por precipitaciones extremas

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias continúan afectando el norte del país y mantienen en alerta a las autoridades meteorológicas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que una estación de monitoreo en Tumbes registró un acumulado de 102 milímetros de precipitación durante un periodo de 24 horas, una cifra que equivale a 102 litros de agua por cada metro cuadrado.

El registro corresponde a la estación El Salto, ubicada en el extremo norte de Tumbes, según el reporte elaborado con información recopilada entre las 7:00 a. m. del 27 de octubre y las 7:00 a. m. del miércoles 28 de octubre.

La entidad precisó que este acumulado se produce en medio de las condiciones meteorológicas que favorecen las precipitaciones en la costa norte y que también comprenden a la región Piura. Por ello, se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias durante los próximos días.

¿Qué zonas de Tumbes y Piura registraron más precipitaciones?

Además de los 102 milímetros reportados en El Salto , otras estaciones meteorológicas de Tumbes también registraron importantes acumulados de lluvia durante el mismo periodo.

En Puerto Pizarro se reportaron 45,2 milímetros por día, mientras que la estación Campamento Sede alcanzó los 25,1 milímetros. Por su parte, Puente Tumbes registró 12,9 milímetros de precipitación.

En Piura, la estación Hualcuy acumuló 34,7 milímetros, mientras que Paimas reportó 24,5 milímetros durante las 24 horas evaluadas.

Cabe recordar que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Este indicador permite dimensionar la cantidad de precipitación registrada en cada localidad y evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas.

Senamhi advierte lluvias extremas durante el fin de semana

El Senamhi pronosticó que las precipitaciones continuarán entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre en la costa y sierra norte. Las regiones comprendidas en el aviso meteorológico N.° 445 son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

Según la alerta, las lluvias podrían alcanzar intensidad extrema en Tumbes y el extremo norte de Piura el viernes 30. Para el sábado 31, se prevén precipitaciones extremas en el norte de Tumbes y lluvias fuertes en el resto del departamento y en Piura.

Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que requieren especial atención por parte de la población.

📣🌧️ #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 30 de octubre al 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones en la costa norte y sierra norte. ✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/QC5bptWD5f https://t.co/Q0SQCOhYNW — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

Frente a este panorama, el Senamhi recomendó preparar una mochila de emergencia, coordinar medidas preventivas con los vecinos e identificar rutas de evacuación ante posibles situaciones de riesgo.

Los elevados acumulados de lluvia registrados en Tumbes y el pronóstico de nuevas precipitaciones extremas refuerzan la necesidad de mantener las medidas de prevención en el norte del país. La población debe seguir los avisos oficiales y organizarse con anticipación para reducir los riesgos asociados a las lluvias durante el fin de semana.