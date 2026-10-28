Choque de trenes en España deja decenas de muertos y heridos: Pedro Sánchez declara tres días de luto

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su solidaridad por las víctimas que dejó el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo. El mandatario declaró tres días de luto oficial por el accidente ferroviario.

Choque de trenes dejó varias víctimas en Toledo

España está de luto. De acuerdo a los últimos reportes, al promediar las 8:54 a. m. (hora de España) un tren operado por la empresa Iryo que trasladaba alrededor de 147 pasajeros chocó con un AVE (servicio comercial de trenes de alta velocidad de España) que transportaba al menos 397 pasajeros.

Según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hasta el cierre de esta nota, el accidente registrado entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la provincia de Toledo, dejó al menos 68 muertos y más de 150 heridos. No se descarta que la cifra de víctimas pueda variar conforme avancen las diligencias.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su pesar por la tragedia ferroviaria y se desplazó hasta la localidad toledana de Urda para respaldar la labor de los equipos de emergencia que trabajan a contrarreloj para atender a todos los afectados.

"Hoy el país está de luto, hay mucho dolor que el conjunto de España comparte", declaró en su primera comparecencia tras el trágico suceso en Toledo este miércoles 28 de octubre.

Accidente ferroviario en Toledo, en España.

Gobierno de España declara tres días de luto

Durante su declaración, Pedro Sánchez anunció que el Gobierno decretará tres días de luto oficial por las víctimas de la tragedia ferroviaria que serán del 29 al 31 de octubre.

Asimismo, calificó de inadmisible que el país haya sufrido dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, recordando el accidente registrado en Adamuz, el 18 de enero de 2026, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

"Se tomarán todas las medidas que se consideren oportuno y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y garantizar la seguridad. (...) Esta tarde procederemos a la declaración de tres días de luto oficial como hicimos también con el accidente ferroviario en Adamuz", expresó en la conferencia.

Pedro Sánchez promete investigar accidente ferroviario

El presidente de España también anunció una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del choque de trenes en la provincia de Toledo. "Si ha habido negligencias, se sabrá", expresó.

Hasta el momento, se reportó que agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) procedieron a interrogar al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, en el momento en el que se produjo el accidente.

De esa manera, España llora una nueva tragedia ferroviaria: dos trenes de alta velocidad chocaron, dejando decenas de muertos y heridos. El presidente español, Pedro Sánchez, prometió investigar el accidente y anunció que se declarará tres días de luto oficial.