Falleció el Papa Francisco: Cardenal Castillo viajará a Roma para participar en reuniones previas al cónclave

Desde la sede del Arzobispado de Lima, el cardenal Carlos Castillo anunció este lunes que viajará al Vaticano para participar de la primera de las reuniones oficiales que se llevan a cabo antes del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco.

El Vaticano y los fieles católicos se encuentran de luto tras confirmarse la muerte del Santo Padre, Francisco, este lunes 21 de abril. En medio del dolor por la noticia, el cardenal Carlos Castillo recordó al papa como un hombre que hasta su último día trabajó por la Iglesia Católica y la humanidad. Además, destacó la capacidad de Jorge Mario Bergoglio de "acercarse a la gente" con alegría y misericordia.

Seguidamente, Castillo Mattasoglio se pronunció sobre la ceremonia de duelo que se realizará en el Vaticano durante nueve días en memoria del Papa Francisco e incluso aprovechó en revelar que en los próximos días partirá hacia la Santa Sede para ser parte de las congregaciones y reuniones del cónclave. La primera sesión está programada para el martes 22 de abril las 9:00 a.m. (hora de Roma).

"Me estoy preparando ahora (lunes 21 de abril). En realidad no sé qué días salgo porque hay que ir para iniciar las reuniones pre-cónclave para reflexionar. (...) Se procede de, a partir de ahí, reunirse para ver quién podría ser el mejor (candidato). (...) Yo nunca lo he hecho, pero he visto. Es el voto más difícil que daré en mi vida", expresó en conferencia de prensa.