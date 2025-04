Cónclave 2025: ¿Qué requisitos se debe cumplir para ser el nuevo Papa en el Vaticano?

21/04/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa Francisco falleció a los 88 años. Tras confirmarse su lamentable partida, el Vaticano abrirá un periodo de 'Sede Vacante' en la Iglesia Católica para que, luego, el Colegio Cardenalicio convoque un cónclave para escoger al sucesor de Jorge Bergoglio. Descubre aquí si existen requisitos para ocupar el sitio del Sumo Pontífice.

Cónclave papal: ¿Qué se necesita para presidir la Santa Sede?

Este 21 de abril, el camarlengo Kevin Farrrell confirmó que el papa Francisco falleció en Roma tras el agravamiento de su estado de salud. Tras su muerte, la Santa Sede organizará nueve días de luto y el Camarlengo administrará la Iglesia de forma temporal, sin tomar decisiones que pudieran comprometer al futuro Papa.

Entre 15 y 20 días después del periodo llamado Sede Vacante comienza el cónclave para elegir al sucesor de Jorge Bergoglio. Se trata de la asamblea a puerta cerrada en la que el Colegio Cardenalicio elige al próximo líder de la Iglesia Católica.

La votación puede parecer sencilla, pero tiene algunas peculiaridades. Se trata de una reunión secreta en la Capilla Sixtina donde participan cardenales menores de 80 años, todos ellos hombres y católicos célibes, comprometidos con la vida eclesiástica de todo el mundo, y que finaliza cuando hay una mayoría de dos tercios en la elección del nuevo Papa.

Cualquier religioso podría llegar a ser el nuevo Sumo Pontífice. Tal como explica el mismo sitio web ACI Prensa, "la legislación canónica no impone requisitos para ser elegido Papa: por lo tanto, se deben considerar requisitos los propios del derecho divino para ser Obispo, es decir, ser varón con pleno uso de razón". No se requiere ser cardenal, específicamente, o sacerdote, sin embargo, desde 1378 que no se elige a alguien fuera del Colegio Cardenalicio.

¿Qué estudios debe tener el Papa del Vaticano?

En cuanto a los requisitos sobre los estudios mínimos, que debe tener el candidato a Papa, no existe un requisito formal, aunque en la práctica, los que llegan a ese cargo suelen tener una formación teológica y filosófica muy sólida.

Votaciones en el Cónclave para elegir al siguiente Papa

Si no se alcanza un consenso en el Cónclave, las votaciones continúan hasta lograr la mayoría requerida, y esa norma de los dos tercios solo se rompe a partir de la 34º votación, cuando se pasa a elegir solamente entre los dos candidatos más votados en la ronda anterior. Es decir, si después de la primera votación no se elige a nadie, se repite el proceso hasta tres veces en el mismo día.

Si aún no llegan a ponerse de acuerdo, se queman las papeletas con productos químicos que generan humo negro. Cuando se elige un Papa, el humo es blanco, anunciando la elección del siguiente 'Obispo de Roma', quien al aceptar el cargo escogerá su nombre pontificio y se proclamará el Habemus Papam desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

De esta manera, tras la muerte del papa Francisco, en los próximos días se realizará el cónclave para elegir al próximo sucesor de Jorge Mario Bergoglio. Conoce cuáles son los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir la Santa Sede.