Falleció Simeón Orellana, investigador que impulsó la preservación de danzas peruanas reconocidas por la Unesco

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reconocido investigador Simeón Orellana Valeriano, famoso por sus estudios sobre el folklore peruano y las danzas tradicionales, falleció este miércoles. Su partida fue comunicada por la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, institución que destacó su aporte a la preservación del patrimonio cultural del país.

Trayectoria dedicada al folklore peruano

Según la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, Simeón Orellana Valeriano le dedicó gran parte de su vida a la investigación, documentación y difusión de las expresiones culturales del Perú. Sus estudios se enfocaron principalmente en las danzas del Valle del Mantaro y otras manifestaciones que forman parte de la identidad nacional.

A lo largo de su carrera desarrolló investigaciones, publicó libros y artículos especializados, además de participar en encuentros académicos dentro y fuera del país. Su trabajo permitió fortalecer el conocimiento sobre diversas expresiones culturales y contribuir a su preservación para las nuevas generaciones mediante investigaciones y registros documentados.

La institución también recordó que el investigador recibió importantes reconocimientos por su trayectoria. Entre ellos figura el grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional del Centro del Perú, además de desempeñarse como presidente del Centro de Documentación y Apoyo al Folklore (CENDAF) durante su carrera.

Reconocen su legado cultural

Según la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, la labor de Simeón Orellana Valeriano fortaleció el estudio del patrimonio cultural y permitió difundir el valor de las danzas tradicionales peruanas. Su trabajo fue reconocido tanto en espacios académicos como en instituciones dedicadas a la promoción del folklore nacional.

El fallecimiento del investigador generó mensajes de condolencias por parte de entidades académicas vinculadas al estudio de la cultura peruana. Estas instituciones destacaron su compromiso con la investigación y recordaron que sus publicaciones continúan siendo material de consulta para estudiantes, docentes y especialistas del país.

La partida del autor generó gran conmoción.

Las investigaciones de Simeón Orellana Valeriano también contribuyeron a fortalecer el conocimiento sobre manifestaciones culturales relacionadas con expresiones reconocidas internacionalmente. Su legado permanece en los estudios que desarrolló durante décadas y en el aporte realizado para la conservación de las tradiciones del Perú.

La trayectoria de Simeón Orellana Valeriano deja un importante aporte para el folklore peruano, las danzas tradicionales, el patrimonio cultural y las expresiones reconocidas por la Unesco, manteniendo vigente el trabajo de investigación que impulsó durante varios años para preservar la identidad cultural del país.