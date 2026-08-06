UTC recibe otro duro golpe: le descuentan dos puntos y se hunde en la tabla acumulada de la Liga1 2026

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

UTC enfrenta un panorama cada vez más adverso en la Liga 1 2026 luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializara una nueva deducción de dos unidades.

La disposición, emitida por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, responde al incumplimiento de obligaciones económicas y representa un nuevo revés para el club cajamarquino, que anteriormente ya había sido castigado por la misma causa.

Nuevo castigo

La resolución determina que UTC perderá dos puntos adicionales, los cuales serán aplicados por la Liga de Fútbol Profesional. La sanción se origina por el incumplimiento de una decisión vinculada al pago de compromisos contractuales.

Motivo por el cual la institución continúa siendo objeto de medidas disciplinarias por parte de los organismos competentes de la FPF.

Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

Impacto deportivo

Con esta nueva penalización, el elenco de Cajamarca acumula cinco unidades descontadas durante la temporada 2026 debido a diferentes resoluciones administrativas.

Como resultado, cae hasta el último lugar de la tabla acumulada y ve reducidas sus posibilidades de conservar la categoría. Además, el club también afrontó restricciones para inscribir nuevos futbolistas mientras no regularice sus obligaciones económicas.

Segunda mitad de la tabla acumulada de la Liga1 2026

Obligado a reaccionar

De acuerdo con el reglamento de la Liga 1, las sanciones económicas deben cumplirse una vez que quedan consentidas, por lo que UTC no solo deberá mejorar su rendimiento en el campo, sino también solucionar sus problemas financieros.

En adelante, la institución tendrá que ponerse al día con sus obligaciones para evitar nuevos descuentos de puntos que compliquen aún más su campaña, en una temporada donde cada unidad puede resultar determinante para definir la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.