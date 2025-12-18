Familia de barbero baleado por policía formaliza denuncia ante Inspectoría y piden justicia

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La familia del joven barbero Mario Pinedo, quien fue baleado por un efectivo policial, formalizó su denuncia ante la Inspectoría de la PNP y exige justicia. El tío de la víctima señaló que el estado de salud del joven es crítico.

Formalizan denuncia contra policía

Con un disparo por la espalda, Mario Pinedo, joven de 21 años, lucha por su vida tras haber sido confundido por un delincuente. La noticia generó rechazó al descubrirse que el suboficial PNP Clinton Laureano Victorio fue quien, vestido de civil, efectuó el disparo.

Un tío del joven agraviado anunció que se formalizará la denuncia en contra del suboficial. Indica que en complicidad con el director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, han intentando calumniar e inculpar sin pruebas al joven. "Avala todos los delitos que estos malos policías cometen", denunció.

"Hasta el último quieren dar a ver que mi sobrino ha sido el que lo asaltó en su manifestación dice eso, pero con los videos se muestra lo contrario", indicó.

Ante lo que se muestra como una injusticia, los familiares han puesto la denuncia en la Inspectoría General de la PNP en donde han adjuntado las cámaras de vigilancia donde se muestran los sucesos del caso y la declaración del suboficial.

Según narró el familiar, el barbero aún cuenta con un estado crítico de salud. Según informó, el proyectil de arma de fuego con el que fue herido atravesó el estomago del muchacho. Debido a la complejidad del caso ha recibido tres intervenciones quirúrgicas con lo cual se ha logrado parar el sangrado que afectaba al joven. Sin embargo, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Se revelaron las cámaras de videovigilancia

Tras la difusión de nuevas imágenes de videovigilancia se observó que el ataque perpetuado por el suboficial Clinton Laureano Victorio no sería una intervención por supuesto robo como inicialmente afirmó el efectivo policial.

Por el contrario, en los registros se observa que el joven de 21 años transita por la calle Cárcamo cuando se percata de la presencia de efectivo de civil y corre asustado intentando huir de este.

Según denuncian los familiares, el suboficial Laureano Victorio no se identificó como policía sino que mencionó "hey, chiquillo" para intentar retenerlo. Sin embargo, segundos más tarde el efectivo se habría abalanzado contra el muchacho pensando que este era quien habría robado su celular.

Con las evidencias en mano, familiares del joven barbero de 21 años han formalizado la denuncia en la Inspectoría de la Policía Nacional tras el disparo efectuado por un suboficial que no se habría identificado como autoridad policial y confundió al muchacho por un delincuente.