Hasta por 10 horas sin agua este 19 de diciembre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado con el corte programado

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene cortes de agua programados para la jornada de este viernes 19 de diciembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida en Lima Metropolitana.

¿Dónde será el corte de agua este viernes?

Una nueva suspensión del servicio de agua potable se registrará este viernes. La empresa estatal Sedapal reveló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que cortará el suministro para realizar labores de mantenimiento que permitan reforzar el sistema y brindar un servicio de mejor calidad a la población de Lima y Callao.

Asimismo, expresó que ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados en una determinada franja horaria. En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones para no verse perjudicados en lo que dure la interrupción temporal del servicio y también les recordó mantenerse informado a través de sus redes sociales y página web oficial.

¿Pero qué pasa si el agua no vuelve en el horario indicado? No te preocupes, ya que la institución les recuerda que si el recurso hídrico no vuelve a sus hogares a tiempo, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. Las zonas que no contarán con agua por más de 8 horas son los siguientes:

Sin agua en Magdalena del Mar

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Cercado, Urb. Orbea. Cuadrante: Jr. Benito Lazo (Grau), Av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Yungay.

Cercado, Urb. Orbea. Cuadrante: Jr. Benito Lazo (Grau), Av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Yungay. Motivo: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de Sector 47.

Sedapal también informa que el corte de agua se dará en este distrito en las siguientes zonas, ¡toma nota!: Cercado. Urb. Orbea. Cuadrante: Jr. Benito Lazo, Av. Grau, Malecón Castagnola, Jr. Yungay.

Interrupción del servicio en Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Juan Pablo II, A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. La Norteña, A.H. Los Olivos de Pro, Asoc. San Javier de Pro, Asoc. Viv. Trab. Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro, Urb. Pro Parcela 104, 1ra etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Anita.

A.H. Juan Pablo II, A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. La Norteña, A.H. Los Olivos de Pro, Asoc. San Javier de Pro, Asoc. Viv. Trab. Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro, Urb. Pro Parcela 104, 1ra etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Anita. Horario de corte: Desde las 12 m. a 8:00 p.m.

Desde las 12 m. a 8:00 p.m. Sector 84.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Es así como Sedapal dio a conocer a través de su portal oficial que tiene cortes del servicio de agua potable para este viernes, 19 de diciembre, en distritos como Magdalena del Mar y Los Olivos. ¡No olvides juntar agua desde ya!