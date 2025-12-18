'Pipo' Gorosito se defiende tras su salida de Alianza: "Internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se encuentra en la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026 donde afrontará la Liga 1 2026 y la Fase 1 de la Copa Libertadores. Para ello, los íntimos contrataron los servicios de Pablo Guede quien se hará responsable de la dirección técnica del equipo en medio de una gran expectativa.

Néstor Gorosito saca cara de su paso por Alianza

El entrenador argentino llegó en reemplazo de su compatriota Néstor Gorosito quien dejó el club luego de haber caído por penales en Matute en el primer play off de la Liga 1. A pesar de que había renovado contrato por todo el próximo año, la directiva decidió finalizar el vínculo tras no cumplir el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Libertadores.

Precisamente, el estratega tuvo una larga y extensa charla con el programa F90 de ESPN donde habló de todo un poco. El argentino se refirió a su accidentada salida dejando en claro que no tuvo problemas en llegar a un acuerdo tras no haber superado a los bajopontinos.

"Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos", indicó a Sebastián Vignolo.

En esa misma línea, Néstor Gorosito aseguró que un factor importante para que el rendimiento de Alianza Lima decayera en los últimos meses, fue la venta de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre. Como se recuerda, los blanquiazules sumaron a Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui en ese sector, pero aún así no pudieron reemplazarlo.

"Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número '5' a Gremio (Erick Noriega), el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo", añadió.

Saca cara por la campaña internacional

Para el DT argentino, no todo fue malo durante su paso por tienda blanquiazul ya que resaltó lo hecho en Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana donde llegaron a los cuartos de final cayendo ante la U. de Chile.

"En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía. Sin ganar en Brasil, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección", añadió.

De esta manera, Néstor Gorosito rompió su silencio tras su salida de Alianza Lima destacando la campaña internacional realizada en este 2025. Además, el estratega argentino indicó que la venta de Erick Noriega mermó considerablemente en el rendimiento del equipo.