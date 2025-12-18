¡Alerta en la costa! Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico para este fin de semana

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la velocidad del viento en nueve regiones de la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán en alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso de Incremento de Viento en la Costa N.º 453, de fecha 17 de diciembre, este acontecimiento se registrará desde el sábado 20 al lunes 22 del mismo mes en las regiones de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso de ligera a moderada intensidad que se registrará en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para el sábado 20 de diciembre se esperan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 33 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Misma situación se reflejará el domingo 21 de diciembre, puesto que, se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte, cerca de los 34km/h en la costa centro, aproximados a los 22 km/h en la costa sur y próximos a los 37km/h en la costa de Ica.

Para el lunes 22 se calculan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.