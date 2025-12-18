Tensión entre EE.UU. y Venezuela: "Podría haber una nueva ola migratoria", asegura internacionalista

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Francisco Belaunde advirtió que un posible bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela podría desencadenar una nueva ola migratoria de venezolanos.

Consecuencias de medidas de EE. UU contra Venezuela

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el experto sostuvo que las medidas tomadas por Donald Trump dan a pensar que estaría buscando "ahorcar financieramente" a Venezuela. Una muestra es el bloqueo a buques petroleros que lleguen o salgan de dicho país: "Lo que quisiera, aparentemente, es estrangularlo a Maduro y provocar su caída de esa manera.", consideró.

"Eso no es seguro, porque al final el régimen de Maduro, como otras dictaduras, lo único que les interesa es mantenerse en el poder, no les interesa tanto la suerte de la población, entonces si a ellos les queda recursos para pagar a las fuerzas de represión y ellos mantenerse, aunque la gente esté mal, se van a mantener en el poder", explicó.

Belaunde explicó que, como consecuencia de las medidas de Estado Unidos, de no impactar al régimen venezolano, tal como lo explicó, y al solo afectar a la población, podrían generar "una nueva ola migratoria de venezolanos" debido a que la situación financiera y económica del país decaería aún mas.

¿Podría haber guerra?

Belaunde explicó que de haber un ingreso de Estados Unidos a Venezuela, no sería una guerra, sino acciones militares que comprenderían bombardeos o "incluso el asesinato de Nicolás Maduro y su cúpula". Ello, debido a que el régimen fue declarado organización terrorista, lo que permitiría una actuación similar a la de asesinatos de terroristas islámicos en Medio Oriente.

"En ese caso, tendría que asegurarse que haya una transición ordenada pero que no ocurra que de pronto las fuerzas [armadas de Venezuela] comiencen a generar un caos, entonces tendríamos una guerra civil y también generaría una ola migratoria", explicó.

Respecto al pedido de Maduro sobre una intervención de las Naciones Unidas, el experto consideró que no podrían hacer nada sobre lo que viene sucediendo, debido a que las decisiones son tomadas por el Consejo de Seguridad, que está integrada por Estados Unidos.

"Son Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China, basta con que algunos de estos países se oponga a cualquier acción de las Naciones Unidas, entonces no se puede tomar una decisión. Evidentemente, Estados Unidos pondría un veto si es que se pretende bloquear cualquier acción suya, entonces, no va a pasar nada", indicó.

Es por ello que el internacionalista Francisco Belaunde, señaló que las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, como el bloqueo de buques petroleros, podría afectar la economía del país y ocasionar una nueva ola migratoria.