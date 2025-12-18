Gerente de Comercio Exterior de Cusco niega riesgo de que Machu Picchu pierda título de maravilla del mundo

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, Rosendo Baca, señaló que su despacho no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el riesgo de que Machu Picchu pierda el título de maravilla del mundo.

Niegan riesgo de que pierda categoría de maravilla del mundo

La ciudadela inca volvió a acaparar portadas luego que la organización New 7 Wonders advirtiera que está al borde de perder la categoría de maravilla del mundo, respecto a cuál es el escenario actual de Machu Picchu a raíz de ello, Rosendo Baca, dio mayores alcances.

En primera instancia, recordó que dicha distinción se logró mediante una votación a nivel mundial, pero resaltó que "no es vinculante el tema de la preservación, un monitoreo continuo, un acompañamiento". Señaló que quien tiene dicha facultad es la Unesco mediante el reconocimiento de patrimonio cultural del mundo y otras clasificaciones.

En tal sentido, indicó que desde ahí existe un acompañamiento permanente de la preservación de la gestión del principal atractivo turístico de Cusco. Además, sostuvo que tras la última reunión hubo recomendaciones sobre la capacidad de carga, la experiencia en las visitas, el fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) , entro otros temas.

"En ningún momento se ha puesto en conocimiento de que está en riesgo y otra observación, esas recomendaciones han sido y son implementadas en este momento desde la UGM. El Ministerio está haciendo la capacidad de carga en este momento, que debe entrar en el próximo trimestre del 2026. El Plan Maestro se está implementando desde Sernanp y desde el Ministerio de Cultura y se sigue trabajando este modelo", aseguró.

New 7 Wonders no brindó recomendaciones al GORE Cusco

En tanto, afirmó que por parte de la Unesco existió una felicitación por la preservación de la ciudadela inca, la cual refirió que está siendo controlada con un aforo de 4 mil 500 visitantes en temporada baja y 5 mil 600 en temporada alta.

"Lo más preocupante es que ellos (New 7 Wonders) han referido que de que han alcanzado algunas recomendaciones al Gobierno Regional del Cusco y eso es falso. No hemos recibido ningún documento", aseveró Rosendo Baca.

