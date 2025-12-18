Temblor en Perú HOY, 18 de diciembre: ¿Dónde y a qué hora se registró el ÚLTIMO sismo?

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo sentido en el país este jueves, 18 de diciembre, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor remece Perú este jueves

En este 2025 se han reportado la ocurrencia de 527 sismos en diferentes regiones del país, siendo julio el mes en que se registró 83, según información del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) que es un servicio desarrollado por el IGP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Cabe recordar que Perú está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes, por lo cual, el IGP mantiene en constante monitoreo estos fenómenos, revelando así un reciente sismo sentido este jueves.

Según su último reporte en su cuenta oficial de X, el último temblor que remeció el país se sintió alrededor de las 3:20 a.m. con una magnitud de 3.8 a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0816

Fecha y Hora Local: 18/12/2025 03:20:59

Magnitud: 3.8

Profundidad: 40km

Latitud: -3.53

Longitud: -80.81

Intensidad: III Zorritos

Referencia: 23 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 18, 2025

¿Dónde fue el epicentro del último temblor?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), resaltó que el epicentro del último temblor en Perú fue en el mar con una latitud de -3.53 y longitud de -80.81. La profundidad del movimiento telúrico en Tumbes fue de 40 kilómetros con una intensidad nivel III.

Sismo en Tumbes.

Otro temblor registrado en Perú este jueves ocurrió en Cusco con una magnitud de 3.5 con referencia a 13 km del suroeste de Limatambo, Anta. El sismo se sintió alrededor de las 2:01 a.m. de hoy.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0815

Fecha y Hora Local: 18/12/2025 02:01:56

Magnitud: 3.5

Profundidad: 10km

Latitud: -13.57

Longitud: -72.52

Intensidad: III Limatambo

Referencia: 13 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 18, 2025

Frente a estas circunstancias, las autoridades recomiendan tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar para afrontar los desastres naturales.

¿Qué hacer en caso de sismos si tenemos una mascota?

En caso de un sismo y tengamos una o más mascotas, hay que responsabilizar a un miembro de la familia para que se haga cargo de estas. Si todos se pelean y discuten por ayudar al animalito, eso solo agregará caos a la situación.

Además, la cadena, bozal o jaula de la mascota debe estar siempre cerca de la puerta principal y lista para ser utilizada. Incluye también en la mochila su alimento, correa de paseo y una manta para abrigarlo.

Es así como el IGP reportó que el último temblor que remeció Perú esta mañana ocurrió en Tumbes, con una magnitud de 3.8 a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zorritos.