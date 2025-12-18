Entrenador de Sportivo 2 de Mayo no teme a Alianza Lima: "Nos preparamos para dar el GOLPE"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En entrevista con Exitosa, el entrenador de Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, indicó que su equipo podría dar sorpresa en la Fase 1 de la Copa Libertadores al enfrentarse ante Alianza Lima. "En un partido de fútbol pasan muchas cosas", manifestó, tras conocer el cruce con los blanquiazules.

Quiere dar la sorpresa

Ledesma reconoció que por historia y la calidad de jugadores que tiene, el elenco victoriano parte como favorito en la serie, sin embargo, buscará su oportunidad. Debutando en el torneo, parte sin presiones, por lo que toda la responsabilidad recaerá en el equipo que dirige el argentino Pablo Guede.

"Nosotros obviamente nos preparamos para dar el golpe, para dar la sorpresa, porque sé que para la mayoría de la gente va a ser una sorpresa que 2 de Mayo sea el que pase a la otra fase, así que creo que sí, la responsabilidad la tienen más ellos que nosotros, obviamente que en un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas", indicó.

𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨. ¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐃𝐎!💪🏾 pic.twitter.com/gYRxJaKxlN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 18, 2025

Con respecto a cómo podría dar el batacazo en esta serie, el estratega de 40 años indicó que debe conservar la intensidad que mostró durante la temporada para no dejar que los 'íntimos' se adueñen del cotejo. Sabe que al tener mayor calidad individual buscará que la jerarquía sea un valor agregado.

"Afrontar con respeto siempre, porque es un equipo grande. Ser un equipo incómodo, que se aplome en la cancha, que plante su manera de jugar, que no le deje crecer mucho al rival, ser muy protagonista porque seguramente por costumbre, es un equipo grande, con jugadores de jerarquía, va a tratar de imponer su juego", sostuvo.

¿Cómo fue el 2025 de Sportivo 2 de Mayo?

En la campaña actual, el cuadro de la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay, acabó en octavo lugar de la tabla acumulada en la Liga de Paraguay. Al ser subcampeón de la Copa Nacional, se adjudicó la cuarta plaza para la Copa Libertadores, ante el descenso de General Caballero, campeón del certamen.

Llegó a la máxima división paraguaya por primera vez en 2024 y para el presente curso clasificó a la ronda previa de la Copa Sudamericana, cayendo ante Guaraní. Será su primera vez disputando el máximo torneo de clubes de América.

Alianza Lima se medirá ante Sportivo 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores. Ante ello, el entrenador del cuadro guaraní, Eduardo Ledesma habló sobre lo que será este encuentro y las chances que tiene de seguir en competencia.