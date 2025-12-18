Precio Uno abre nueva tienda en Comas y fortalece su expansión en Lima Norte

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Hiperbodegas Precio Uno anunció la inauguración de su nueva tienda en Comas, un acontecimiento clave en su plan de expansión y un paso estratégico para acercar aún más su propuesta de valor a miles de familias. Con esta apertura, la marca alcanza su tienda número 33 en el país y consolida su presencia en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la capital.

Acceso a precios bajos

La llegada de Precio Uno a Comas responde a una necesidad concreta: facilitar el acceso a precios bajos y a un surtido completo sin que los vecinos tengan que trasladarse largas distancias. La marca destaca que esta tienda permitirá que XX mil personas de la zona puedan optimizar su presupuesto mensual con alternativas accesibles y de calidad.

Impulso al empleo local

La apertura también representa un impulso para la economía local, ya que la tienda genera 60 puestos de trabajo directos, permitiendo nuevas oportunidades laborales

para los vecinos de Comas.

"Nuestra misión es democratizar el ahorro. Queremos que más familias puedan acceder a productos de calidad al mejor precio, sin sacrificar su tiempo ni su bolsillo. Con Precio Uno Comas, seguimos ampliando esta promesa y acercando la experiencia de compra más eficiente a los hogares de Lima Norte", señaló, Luciana Reátegui, Gerente de Marketing y Comunicaciones en de la marca.

La nueva sede cuenta con 1,650 m² y mantiene su oferta de valor, poniendo a disposición de los clientes, un surtido amplio y pensado para cubrir todas las necesidades del hogar. Los vecinos encontrarán desde alimentos perecibles carnes, frutas, verduras, congelados, lácteos, huevos y panadería hasta abarrotes de gran consumo, productos de limpieza, electrodomésticos, vestuario, muebles, juguetes y más.