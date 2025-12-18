Lista 22 del Fonavi: "No es posible que se excluya a aportantes que presentaron documentación", cuestiona Jorge Milla

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, denunció que cerca de 62 000 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda no han sido considerados en la Lista 22 de devoluciones, la cual empieza a tener vigencia desde hoy, jueves 18 de diciembre.

En entrevista para Exitosa, expresó su crítica ante la Secretaría Técnica del Fonavi, al señalar que los beneficiarios son en su gran mayoría adultos mayores; por lo tanto, adolecen de recursos económicos, siendo el reintegro de sus ahorros, muy importante para cubrir sus necesidades o mejorar su calidad de vida.

Pide explicaciones por falta de consideración a Fonavistas

Pese a que anteriormente han sido emitidos otros 21 padrones, Milla cuestionó que a la fecha exista una enorme cantidad de exafiliados sin poder recuperar su dinero, a pesar de que el marco legal los considera como una población vulnerable.

Recordó, además, que en su reunión extraordinaria del lunes 15 de diciembre, dejaron en acta esta problemática que afecta a los exaportantes, y que espera una respuesta, cambios o una sanción hacia la la Secretaría Técnica por su presunta omisión de responsabilidades.

"Nosotros tenemos conocimiento de algunos casos de fonavistas que han presentado documentación probatoria y no están en estos grupos de pagos. No es un tema menor lo que está pasando (...) cuando el Congreso de la República ha aprobado las últimas leyes sobre el tema del Fonavi lo ha hecho en un espíritu de vulnerabilidad del adulto mayor (...) por lo tanto, son normas que generan responsabilidad. No es posible de que libremente y con tranquilidad se deje por fuera a fonavistas que han presentado la documentación probatoria", acusó.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Como parte de procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, el padrón de beneficiarios ya está publicado en la página web de la Secretaría Técnica para que los exafiliados en general puedan verificar si están incluidos en la lista. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago; asimismo, está a libre disposición, las 24 horas del día de los siete días de la semana.

Finalmente, el cobro de los aportes solo lo podrá hacer el beneficiario titular, para ello únicamente deberá presentar su DNI en la agencia del Banco de la Nación más cercana a su ubicación.