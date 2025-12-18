Fiesta de promoción en Áncash termina en fuerte pelea: Padres de familia protagonizaron caos total

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lo que debió ser una celebración por el cierre del año escolar terminó convirtiéndose en una violenta gresca entre padres de familia durante una fiesta de promoción llevada a cabo en la ciudad de Carhuaz, en la región Áncash.

Fiesta de promoción termina en pelea

Un evento que debía ser uno de los más significativos de los alumnos de sexto grado de primaria del colegio llamado María Auxiliadora de la provincia de Carhuaz terminó en un fuerte conflicto. El festejo de fin de año, se vio abruptamente interrumpido debido a que los padres de los estudiantes se enfrascaron en una fuerte gresca.

El suceso se suscitó en las inmediaciones del local 'El Último Refugio' en el que tanto hombres como mujeres generaron caos, discusiones e inclusive agresiones, todo ello frente a los menores de edad quienes observaban estropeado un día muy importante.

De acuerdo a las imágenes registradas, en el lugar de los hechos, muestran cómo la trifulca desatada escaló rápidamente de insultos a agresiones físicas sin importar la presencia de los escolares, producto de ello algunos adultos cayeron al suelo, mientras que otros se quedaron en sus lugares atemorizados al ver la violenta escena.

Además, según información recopilada por América Noticias, fuentes oficiales revelaron que un niño trató de apaciguar la situación conversando con un familiar. En tanto, un menor de tan solo tres años quedó totalmente desprotegido en medio del intercambio de golpes.

Algunos testigos señalaron que el incidente se inició a partir de un empujón mientras algunos asistentes se encontraban bailando, fue entonces cuando la pelea se tornó mucho más agresiva que se prolongó por varios minutos.

Dirección Regional de Educación de Áncash se pronuncia

Tras lo ocurrido la Dirección Regional de Eduación de Áncash emitió un comunicado a través de sus canales oficiales en el que rechazó categóricamente los actos de violencia que se desataron la fiesta de promoción de la institución local.

"Al parecer ha habido un exceso en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas y ha generado que se produzca una gresca de grandes magnitudes", sostuvo Ilich Barrenechea, asesor legal de la Dirección Regional de Educación de Áncash.

Trascendió que los niños recibirán atención psicológica, mientras que las autoridades educativas exigirán plan de actividades para este tipo de eventos.

Como vemos, una fuerte gresca entre padres de familia durante una fiesta de promoción empañó la felicidad de los estudiantes y dejó en evidencia una conducta reprochable por parte de algunos adultos quienes proyectaron una imagen negativa que afecta directamente a niños y jóvenes presentes.