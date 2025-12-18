RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Consternación en Mala

Horror en Cañete: menor de 12 años es hallada sin vida en edificio donde funciona la comisaría de Mala

El hallazgo de la niña con iniciales A.V.V. en el quinto piso del inmueble generó alarma y dolor en la población, mientras autoridades investigan las circunstancias en las que pudieron suceder los hechos

Autoridades siguen investigando las circunstancias en las que se dio el lamentab
Autoridades siguen investigando las circunstancias en las que se dio el lamentab (Composición Exitosa)

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/12/2025

La tarde del miércoles 17 de diciembre se registró un hecho que ha causado profunda consternación en el distrito de Mala, provincia de Cañete. Una menor de 12 años de edad, identificada con las iniciales A.V.V., fue hallada sin vida en el quinto piso de un edificio donde funciona la Comisaría de Mala.

El hallazgo generó alarma inmediata entre vecinos y trabajadores de la dependencia policial. Según información preliminar, la niña sería hija de una trabajadora de la concesionaria encargada de la alimentación del personal policial. La noticia se difundió rápidamente en la localidad, provocando hondo pesar en la comunidad.

Medios locales informaron que la menor habría dejado una carta dirigida a su madre con un mensaje personal, lo que incrementó la preocupación sobre las circunstancias que rodearon el caso. Tras ser encontrada, fue trasladada de urgencia al Centro de Salud de Mala, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

Investigación en curso

De acuerdo con el reporte oficial, el área donde ocurrió el hecho no corresponde directamente a las instalaciones policiales, sino a espacios alquilados dentro del mismo inmueble. Efectivos acordonaron la zona y realizaron el registro de la escena, mientras representantes del Ministerio Público iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades vienen recabando testimonios y revisando documentación vinculada al uso del edificio. Se espera que en los próximos días se tomen declaraciones de familiares y personas cercanas a la víctima, con el fin de determinar las causas y circunstancias del suceso.

Reacciones locales

El caso ha generado un fuerte impacto emocional en la población de Mala. Vecinos expresaron su solidaridad con la familia y exigieron una investigación transparente. Trabajadores de la comisaría también manifestaron su pesar, señalando que la noticia los tomó por sorpresa y que esperan respuestas claras de las autoridades.

Este hecho se suma a otros episodios recientes que han puesto en debate la seguridad y el manejo de instalaciones públicas en Cañete. La presencia de concesionarias privadas dentro de edificios policiales ha sido cuestionada en ocasiones anteriores, lo que ahora vuelve a ser tema de discusión tras lo sucedido.

El caso ha dejado una profunda herida en la comunidad de Cañete. Mientras la investigación avanza, la población exige que se esclarezcan las circunstancias y que se brinde apoyo a la familia afectada. La consternación marca este episodio, que se convierte en un llamado urgente a reforzar la seguridad y la transparencia en espacios públicos.

