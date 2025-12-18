César Ipenza: "El Estado no se ha preocupado en asignar mejores condiciones para abordar la corrupción en la minería"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la ampliación hasta diciembre del 2026 del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por parte del Congreso de la República, el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, no solo cuestionó esta decisión, sino que hizo énfasis en la protección que recibe del Estado la minería informal para seguir operando con tal impunidad.

Lo aprobado ayer, miércoles 17 de diciembre, en la Comisión Permanente, viene generando una ola de críticas por especialistas y entidades relacionadas al sector minero, al considerar, que lo realmente necesario para regular este rubro es la creación de una Ley Mape, figura que fue vista por última vez en julio último al interior de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y que tras su archivamiento, no ha sido tratada nuevamente por los parlamentarios.

Acusa al Estado de darle poca relevancia a esta problemática

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también vocero del Observatorio de Minería Ilegal fue crítico del papel proteccionista del propio Estado en la minería informal, cuando debería ser todo lo contrario por las graves consecuencias que trae consigo.

"Debemos precisar que el Estado no se ha preocupado también por asignar mejores condiciones para abordar la corrupción instaurada en esta actividad. Vemos cómo funcionarios de gobierno subnacionales, vemos cómo autoridades que debieran controlar, por ejemplo, el flujo de insumos como el mercurio, que está matando a la población, y no se atiende concretamente", sostuvo.

En ese sentido, lamentó la ausencia de los garantes de esta actividad informal cuando se presentan accidentes que atentan contra la seguridad y la vida de los operarios mineros. Agregó, que, como mínimo se le deberían dar mejores condiciones de trabajo, algo que no ocurre en sus casi 10 años de creación del REINFO.

¿Qué propone lo aprobado en el Congreso?

La segunda votación aprobada en el Congreso no solo dispone la extensión del REINFO hasta diciembre del 2026 o hasta que se promulgue la Ley Mape con su respectivo reglamento, también brinda una serie de disposiciones a cumplir por parte de los operarios mineros y las entidades del Estado.

En ese sentido, establece que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) brinde acompañamiento técnico a los operadores mineros, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización. Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinará junto al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

La ley también obliga a los titulares inscritos a sincerar su ubicación georreferenciada, con el fin de identificar con precisión las zonas donde desarrollan sus operaciones. Asimismo, ordena la transferencia del acervo documentario desde los Gobiernos regionales hacia el MINEM.

Cabe indicar que, con esta segunda aprobación se elimina la reincorporación automática de expedientes excluidos y solo podrán formalizarse los 31565 REINFOS que quedaron aptos.

Sobre el aval desde el Ejecutivo, el primer ministro, Ernesto Álvarez, indicó a los pocos minutos de conocerse su aprobación que su promulgación "es un hecho".