Carlos Zambrano suena para un histórico club de la Liga 1 tras su salida de Alianza Lima

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras quedar como jugador libre luego de los incidentes de indisciplina en Alianza Lima, Carlos Zambrano evalúa nuevas opciones para seguir en activo. El defensa peruano, conocido como el 'Káiser', podría volver a la Liga 1 2026 con un club que busca salir de los últimos lugares del campeonato nacional.

Atlético Grau sigue de cerca a Carlos Zambrano

El periodista José Varela reveló que Atlético Grau de Piura ha mostrado interés en fichar a Carlos Zambrano. Según detalló en el programa Linkeados, el club 'albo' analiza reforzar su última línea con un jugador de experiencia y jerarquía.

"Hemos tenido información acerca de un jugador que ya no está en el 'equipo del pueblo'. Fue uno de los tres que protagonizaron una indisciplina en Alianza Lima: Carlos Zambrano. Lo que conocemos es que hay interés del Atlético Grau de Piura por el 'Káiser'. El club ha preguntado por él y está en su radar", indicó.

El periodista también agregó que Carlos Zambrano se encuentra entrenando para mantenerse en forma y estar listo ante cualquier propuesta, mientras su futuro se definiría en los próximos días.

Escándalo y denuncia contra Carlos Zambrano

Carlos Zambrano, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña, fue separado de Alianza Lima tras un escándalo de indisciplina que marcó la pretemporada del club.

Además, los tres exjugadores enfrentan denuncias por un presunto abuso sexual durante la concentración en Uruguay, hechos que complicaron su continuidad en el equipo íntimo.

En cuanto a su actividad en cancha, el último partido de Carlos Zambrano fue ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata, donde Alianza Lima ganó 3-2. Desde entonces, el defensa peruano se ha mantenido al margen mientras se resuelven su situación contractual y las posibles ofertas de clubes nacionales.

Carlos Zambrano y su plazo para definir su futuro

Cabe recordar que tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco tienen hasta el 15 de marzo para encontrar un club en Perú si desean disputar el Torneo Apertura 2026. Mientras tanto, los rumores sobre su posible fichaje por Atlético Grau generan expectativa entre los hinchas y medios de comunicación.

Así, Carlos Zambrano continúa en el radar de la Liga 1 2026 tras su salida de Alianza Lima. Atlético Grau aparece como uno de los posibles destinos para el 'Káiser', quien busca retomar su carrera profesional y mantener su nivel competitivo, sin cerrar las puertas a ninguna oportunidad dentro del fútbol peruano.