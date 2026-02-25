Conductores de la ruta San Bartolo anuncian suspensión de servicios y realizarán plantón tras asesinato de chofer

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores de la empresa de transportes Guadulfo Silva, que cubren la ruta San Bartolo, anunciaron la paralización de sus servicios y el desarrollo de un plantón tras el asesinato de un compañero la noche del último martes 24 de febrero.

Trabajadores hartos de ataques

Tras el asesinato de Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años, quien llevaba trabajando para la compañía por tercer día, los compañeros del joven han decidido paralizar sus servicios cansados de los constantes ataques.

Este atentado no fue el primero, a penas acababan de retomar labores tras suspender hace dos semanas tras el fallecimiento de otro conductor, identificado como Bonet Mirabal Camones, de 31 años, el 7 de febrero en Santa Anita.

Luego del reciente asesinato, llegó un compañero de las víctimas, quien detalló a Exitosa que tras la muerte de Bonet la Policía Nacional del Perú les prometió más seguridad.

"Luego de ese asesinato, a la segunda segunda semana vino el general Arriola, varios coroneles, dijeron que iban a poner seguridad, vino la misma prensa, la ATU, los coroneles con sus guardaespaldas y dijeron que iban a poner seguridad las 24 horas. Pero ahorita no hay nada, no hay seguridad, no hay nada", reveló.

Asimismo, los trabajadores, luego de una reunión informaron que suspenderían sus servicios y que realizarían un plantón por el ataque.

Ataque en Villa El Salvador

El chofer de la unidad, identificado como Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años de edad, resultó gravemente herido tras resicibir cuatro impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, y fue trasladado de emergencia en una camioneta de la Policía Nacional del Perú hacia la Clínica Santa Marta, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

El ataque y confirmación de la muerte momentos después, ha generado alarma entre pasajeros y transeúntes de la zona, mientras las autoridades iniciaron las primeras diligencias para identificar a los responsables.

Según fuentes locales y testigos, sicarios se habrían hecho pasar por pasajeros, aprovechando la oportunidad para detener al bus y, tras subir a la unidad, abrieron fuego contra el conductor en cuestión de segundos y escaparon, dejándolo al borde de la muerte. Los delincuentes habrían corrido en huida hacia el Puente Llanavilla.

La indignación y el pánico se hizo sentir entre los vecinos y transeúntes del distrito que, en menos de 24 horas, han denunciado otras dos balaceras. La primera, previo al ataque del chofer, dada en el Grupo 25A del Segundo Sector, donde se reportó que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron cuatro disparos a una persona y luego se dieron a la fuga.

Es por ello que los trabajadores de la empresa Guadulfo Silva han anunciado la paralización de sus servicios y el desarrollo de un plantón.