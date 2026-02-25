RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY en Perú: Tipo de cambio tras juramentación del gabinete de José María Balcázar

Revisa aquí la cotización del tipo de cambio del dólar en el Perú en la jornada de hoy, miércoles 25 de febrero, tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial de José María Balcázar.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú. (FXstreet.cz)

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/02/2026

Conoce cuál es el precio del dólar y cómo cotiza el tipo de cambio en Perú en la jornada de este miércoles, 25 de febrero, tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial del presidente interino José María Balcázar.

¿Bajó el precio del dólar este 25 de febrero?

En la tarde del último martes 24 de febrero, José María Balcázar designó a Denisse Miralles como la nueva premier y tomó juramento a quienes conformarán su primer gabinete ministerial en este gobierno de transición tras la censura de José Jerí. 

En medio de estos cambios en el Ejecutivo, los inversionistas y la ciudadanía en general se mantienen a la expectativa sobre cómo impactará ello en el comportamiento del dólar en Perú. Pues bien, como se sabe, no solo la incertidumbre política influye en las fluctuaciones de esa divisa, sino también la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities, así como las políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

Además, saber o identificar a tiempo los valores de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano permite a los empresarios calcular mejor los costos de importación y los ingresos de exportación, ayudando a ajustar estrategias de precios y márgenes de ganancias. Una entidad que te permite conocer el precio actual del dólar en el país es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.354

       

S/ 3.363

    

¿Subió o bajó el tipo de cambio? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, se refleja una leve variación al alza en comparación con los dos últimos días, donde los precios eran los siguientes:

  • Lunes 23 de febrero: Compra a S/3.353 - Venta a S/3.360.
  • Martes 24 de febrero: Compra a S/3.352 - Venta a S/3.362.

Tipo de cambio dólar paralelo

En nuestro país, donde la economía está fuertemente influenciada por el tipo de cambio del dólar, es necesario saber cuándo es el mejor momento para cambiar dólares a soles. En ese marco, es ideal también conocer el comportamiento de esa divisa estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio en nuestro país.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar 'Ocoña' o de la calle es el siguiente para este miércoles, 25 de febrero, en Perú:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 25 de febrero.
Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 25 de febrero.


Así cerró el dólar ayer

De acuerdo a lo revelado por el BCRP, la divisa estadounidense cerró ayer, 24 de febrero, en 3,3580 (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3585, con un máximo de 3,3620 y un mínimo de 3,3560. 

Así cerró el tipo de cambio interbancario.
Así cerró el tipo de cambio interbancario.

Si piensas cambiar o comprar dólares este miércoles 25 de febrero, lo ideal es identificar primero cuál es su precio y cómo cotiza el tipo de cambio en Perú para evitar pérdidas.

