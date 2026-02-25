Oleajes anómalos: Marina de Guerra reporta presencia fenómeno marítimo desde HOY hasta el 1 de marzo

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de nivel ligero en el litoral peruano.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 07-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la tarde del miércoles 25 de febrero hasta el domingo 1 de marzo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo de oleaje ligero del noroeste y oeste será a partir de la tarde de hoy, miércoles 25 de febrero, variando a oleaje ligero del suroeste desde la noche del sábado 28 del mismo mes.

Con referente al litoral centro (al sur de Salaverry hasta Callao), la llegada del oleaje ligero del suroeste será desde la madrugada del sábado 28 de febrero. Asimismo, desde el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, el arribo de oleaje ligero del suroeste se notará desde la madrugada del jueves 26 febrero.

Vale mencionar también que, en el litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), la presencia del oleaje ligero del suroeste se registrará desde la madrugada del jueves 26 febrero.

Pronóstico de oleaje.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.