Temblor en Perú HOY, 25 de febrero: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO sentido este miércoles

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no dejó de temblar! Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo registrado este miércoles 25 de febrero en el país, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Último sismo sentido hoy, 25 de febrero

Los primeros meses del 2026 estuvieron marcados por varios sismos registrados en distintas zonas del país, pues, como se recuerda, Perú se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. En ese marco, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP brindó un informe sobre todos los detalles del último sismo sentido este miércoles.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan ocurrir en territorio peruano reportó que el temblor que se registró este 25 de febrero, alrededor de las 2:02 a.m., fue de magnitud 4.0 a 9 kilómetros al sureste de Chincha Alta, Chincha, en región Ica.

Asimismo, se indica que esta actividad sísmica tuvo una profundidad de 87 kilómetros con una latitud de -13.49 y longitud de -76.09. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón" que sorprendió al sur del país.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0101

Fecha y Hora Local: 25/02/2026 02:02:52

Magnitud: 4.0

Profundidad: 87km

Latitud: -13.49

Longitud: -76.09

Referencia: 9 km al SE de Chincha Alta, Chincha - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 25, 2026

Epicentro del último temblor hoy

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó detalles del sismo de 4.0 ocurrido durante esta madrugada. En su boletín informativo indicó que el epicentro fue en El Carmen, Chincha, Ica.

El COEN-INDECI recuerda a la población la importancia de mantener la calma y estar preparada ante emergencias o desastres naturales que se puedan registrar en el país. En ese marco, también resalta tener siempre lista la mochila de emergencia en casa.

Epicentro del último sismo sentido hoy, 25 de febrero.

Gobierno declara en emergencia 17 distritos

Las autoridades no solo nos alertan sobre los sismos que se registran en Perú, sino también de otros desastres naturales como las inundaciones y huaicos que azotan varias regiones debido a las intensas lluvias. En el marco de esa situación, el gobierno bajo el mando de José María Balcázar oficializó el estado de emergencia en 17 distritos.

Esta medida, avalada por el Decreto Supremo N° 023-2026-PCM, ordena acciones de excepción, "inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan" en distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

"Declarar el estado de emergencia en varios distritos y provincias de Arequipa, también el distrito de Ocucaje, en Ica, debido a los daños ocasionados ya por las intensas lluvias", informó Miralles.

Ante estas situaciones en el país, se exhorta a estar alertas y preparados. Pues bien, el IGP reveló que un sismo de magnitud 4.0 se registró en la madrugada de este miércoles 25 de febrero a 9 km al SE de Chincha Alta, Chincha - Ica.