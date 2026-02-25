Presidente Balcázar y ministros llegaron a Arequipa: Gobernador los recibió y buscarán atender emergencia por lluvias

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, llegó esta mañana a la región de Arequipa, luego que se declaró en emergencia dicha región debido a las intensas lluvias que han generado desborde de ríos, huaicos, inundaciones y más desastres. Según se conoció, la premier Denisse Miralles también estuvo presente.

Ministros de Estado lo acompañan

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde anunció el arribo de Balcázar y demás ministros hacia la región arequipeña. Según precisaron, su visita tiene como finalidad, realizar coordinaciones para brindar atención inmediata a los damnificados.

"El presidente José María Balcázar, la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los ministros llegaron a la región de Arequipa para coordinar con las autoridades locales y sumar esfuerzos frente a la emergencia. Un trabajo articulado para atender a los damnificados y mitigar las consecuencias de las intensas lluvias", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 25 de febrero.

En tal sentido, se conoció que el jefe de Estado, se encuentra acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; el titular del MTC, Aldo Prieto; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes; el ministro de Defensa, Luis Arroyo; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

#AtendemosArequipa 🔴 El presidente José María Balcázar, la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los ministros llegaron a la región de Arequipa para coordinar con las autoridades locales y sumar esfuerzos frente a la emergencia.



Un trabajo articulado para... pic.twitter.com/uZprIfy68I — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Gobernador de Arequipa lo recibió

Las autoridades llegaron a bordo del avión presidencial y ya al momento de descender, se pudo visualizar el recibimiento por parte del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, quien estrechó fuertemente la mano del presidente y le dio un abrazo.

Es así que, en la base aérea de dicha jurisdicción, se realizó una ceremonia de bienvenida, la cual estuvo a cargo del coronel del Ejército peruano, José Daniel Flores, jefe de línea del Comando Operacional del Sur. En el lugar, se rindieron los honores a la comitiva presidencial y entonaron el Himno Nacional. El presidente también pasó revista a las tropas.

Cabe mencionar que, la presencia de Balcázar y los ministros se debe a la situación crítica que se encuentra atravesando la región de Arequipa, debido a que las fuertes lluvias han generado huaicos, inundaciones y más desastres que han dejado fallecidos. Asimismo, muchas viviendas se han visto seriamente afectadas.

De esta manera, el presidente José María Balcázar mantendrá una reunión con las autoridades locales de Arequipa para coordinar acciones y brindar ayuda a los ciudadanos afectados por intensas lluvias.