RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Quedará en la historia

Conmebol estrenó documental de la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima: Cómo y dónde verlo

A un año de la recordada eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, Conmebol estrenó un documental donde realza este hecho logrado por Alianza Lima en la mítica Bombonera.

Conmebol estrenó documental de la victoria de Alianza en penales contra Boca Jun
Conmebol estrenó documental de la victoria de Alianza en penales contra Boca Jun (difusión)

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El presente de Alianza Lima se encuentra bastante alejado de los momentos que vivía hace un año donde realizaron una de las proezas más grandes de su historia. Este 25 de febrero, se cumple exactamente un año de la eliminación de Boca Juniors en la mítica Bombonera y que generó gran alegría en toda la hinchas blanquiazul.

Conmebol estrena documental de la hazaña de Alianza Lima

Y para celebrar el aniversario de este recordado encuentro, Conmebol anunció el estreno de un documental en su canal de YouTube donde se rememora los mejores momentos del partido que fue celebrado por miles de aficionados.

En este material realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, se observa a Paolo Guerrero y Hernán Barcos como principales protagonistas contando al detalle lo que vivió el plantel de Alianza Lima desde adentro antes, durante y después del cotejo.

Otra figura principal de este documental es quien fue considerado como el gran héroe de la tanda de los penales: el portero Guillermo Viscarra. El boliviano aseguró que a pesar de su corta carrera, aquella noche de Buenos Aires será una de las más recordadas de toda su trayectoria.

Además, el arquero reveló que desde antes de atajar el remate ejecutado por Alan Velasco que les dio la ansiada clasificación, contaba con toda la información necesaria de los jugadores de Boca Juniors para buscar un resultado positivo.

Carlos Zambrano suena para un histórico club de la Liga 1 tras su salida de Alianza Lima
Lee también

Carlos Zambrano suena para un histórico club de la Liga 1 tras su salida de Alianza Lima

Hernán Barcos y Paolo Guerrero

El material comienza con una breve reseña histórica de Boca Juniors y de 'La Bombonera' para que luego hiciera su aparición de Paolo Guerrero contando lo difícil que fue obtener un triunfo en esa histórica cancha. Solo unos segundos después llegó el turno de Hernán Barcos para dar una primera sensación de aquel cotejo.

Posteriormente, los tres jugadores brindaron su parecer sobre lo que significa Alianza Lima en el Perú y su historia futbolística. Incluso, el 'Pirata' resaltó el apoyo de la hinchada en cada uno de los partidos que juegan como local o visitante.

¡Se desata la guerra!: Alianza Lima denuncia a Universitario por insultos tras el Sporting Cristal vs U
Lee también

¡Se desata la guerra!: Alianza Lima denuncia a Universitario por insultos tras el Sporting Cristal vs U

Los hinchas también tiene su espacio en este clip de 20 minutos el cual se puede ver en el canal de YouTube de la Copa Libertadores. El material es completamente gratuito y puedes acceder a él desde el lugar que te encuentres a través de cualquier dispositivo.

En resumen, Conmebol estrenó un emotivo documental sobre la hazaña realizada por Alianza Lima al cumplirse un año de la recordada eliminación a Boca Juniors de la Copa Libertadores en la 'Bombonera'.

Temas relacionados Alianza Lima aniversario Boca Juniors Conmebol Copa Libertadores documental

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA