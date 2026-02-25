Conmebol estrenó documental de la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima: Cómo y dónde verlo

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presente de Alianza Lima se encuentra bastante alejado de los momentos que vivía hace un año donde realizaron una de las proezas más grandes de su historia. Este 25 de febrero, se cumple exactamente un año de la eliminación de Boca Juniors en la mítica Bombonera y que generó gran alegría en toda la hinchas blanquiazul.

Conmebol estrena documental de la hazaña de Alianza Lima

Y para celebrar el aniversario de este recordado encuentro, Conmebol anunció el estreno de un documental en su canal de YouTube donde se rememora los mejores momentos del partido que fue celebrado por miles de aficionados.

En este material realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, se observa a Paolo Guerrero y Hernán Barcos como principales protagonistas contando al detalle lo que vivió el plantel de Alianza Lima desde adentro antes, durante y después del cotejo.

Otra figura principal de este documental es quien fue considerado como el gran héroe de la tanda de los penales: el portero Guillermo Viscarra. El boliviano aseguró que a pesar de su corta carrera, aquella noche de Buenos Aires será una de las más recordadas de toda su trayectoria.

Además, el arquero reveló que desde antes de atajar el remate ejecutado por Alan Velasco que les dio la ansiada clasificación, contaba con toda la información necesaria de los jugadores de Boca Juniors para buscar un resultado positivo.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero

El material comienza con una breve reseña histórica de Boca Juniors y de 'La Bombonera' para que luego hiciera su aparición de Paolo Guerrero contando lo difícil que fue obtener un triunfo en esa histórica cancha. Solo unos segundos después llegó el turno de Hernán Barcos para dar una primera sensación de aquel cotejo.

Posteriormente, los tres jugadores brindaron su parecer sobre lo que significa Alianza Lima en el Perú y su historia futbolística. Incluso, el 'Pirata' resaltó el apoyo de la hinchada en cada uno de los partidos que juegan como local o visitante.

Los hinchas también tiene su espacio en este clip de 20 minutos el cual se puede ver en el canal de YouTube de la Copa Libertadores. El material es completamente gratuito y puedes acceder a él desde el lugar que te encuentres a través de cualquier dispositivo.

En resumen, Conmebol estrenó un emotivo documental sobre la hazaña realizada por Alianza Lima al cumplirse un año de la recordada eliminación a Boca Juniors de la Copa Libertadores en la 'Bombonera'.