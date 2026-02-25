Óscar Arriola debería ser removido como comandante general de la PNP, sugiere Cluber Aliaga: "Hay deficiencias"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, se pronunció sobre reciente cambio de titularidad del Ministerio del Interior (Mininter) tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial. Según indicó, se debería renovar el comando de la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente liderado por Óscar Arriola.

Sobre Policía Preventiva

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Aliaga brindó detalles sobre la trayectoria del nuevo ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya. Según precisó, la formación profesional de la mencionada autoridad, es de Policía Preventiva; asimismo, indicó que Begazo se desempeñó como jefe de la región Policial Lima.

Es así que, Begazo tiene la oportunidad de optimizar y mejorar la Policía Preventiva, la cual, no estaría en su mejor momento. Sobre esto, Aliaga informó que se deben realizar gestiones de manera integral, colocando investigación, inteligencia, prevención y seguridad física donde se requiere. "El gran error que hay en los comandos de la Policía, es que quieren solo priorizar la función preventiva y eso no va a resolver el problema", indicó.

Comando general de la PNP

Cabe mencionar que, para el exministro del Interior, el comando actual de la Policía Nacional no habría demostrado efectividad en la lucha contra la inseguridad ciudadana, a pesar del tiempo en que llevan empleando medidas para acabar con la extorsión y sicariato. "El estado en su máximo poder, siendo vencido por la delincuencia es una cosa vergonzosa", precisó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cambiar las cabezas que lideran la PNP, Aliaga indicó que debería renovarse la comandancia general; ello debido a que se continúan viendo casos de inseguridad. Según indicó, se debe tener una gestión holística integral que tenga como fin mejorar toda la Policía Nacional.

"Yo creo que sí, es necesario que haya una renovación porque si seguimos con más de lo mismo no vamos a llegar a ningún lado. Eso no quiere decir que el comandante general (Arriola) no sea un buen policía. Tenemos buenos policías, a veces sobreespecializados en una sola cosa, pero que no conocen los otros campos en la Policía", dijo a nuestro medio, este miércoles 25 de febrero.

En conclusión, el extitular del Mininter, Cluber Aliaga, indicó que las actuales autoridades de dicho sector deben recuperar el control de las calles, emplear un buen servicio de prevención de primera. Al mismo tiempo, debe operar una Policía Secreta que trabaje "sin hacerse notar, pero que sea efectiva".