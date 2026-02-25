Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos: ¿Quiénes se verán beneficiados?

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cansado de la rutina de trabajo? Ten en cuenta que habrá un feriado largo de tres días consecutivos en una determinada región del país. Conoce aquí si eres beneficiario y el motivo detrás de la medida.

¿Feriado largo en marzo? Esto se sabe

Si bien es cierto que en marzo no hay feriados oficiales según la normativa vigente peruana y que debemos esperar hasta abril para disfrutar de unos descansos a nivel nacional por Semana Santa, cabe destacar que sí existe un "feriado no laborable", de acuerdo a la Ley N.º 16904, que está desde hace 58 años y que fue aprobada por el Congreso, y emitida el 7 de marzo de 1968.

En ese documento se especifica que el segundo viernes de marzo será un día libre, pero ¡ojo!, solo para una determinada región del Perú, en este caso en Ica. ¿El motivo? Según se detalla, el día libre se debe a la celebración del 'Festival Internacional de la Vendimia Iqueña' (FIVI).

Con ello, se deja en claro que este 13 de marzo será "feriado no laborable" y con ello, se permitirá a los trabajadores del sector público de esa región, desde el distrito de Marcona, provincia de Nasca, hasta el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, aprovechar también los dos siguientes días para tomar un merecido descanso y alejarse de la rutina laboral.

Viernes 13 de marzo: Feriado no laborable para el sector público.

para Sábado 14 de marzo: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Domingo 15 de marzo: Día de descanso habitual.

¿Qué pasará con el sector privado en la región Ica? Pues bien, la medida también puede ser aplicada para esos trabajadores, pero de manera opcional conforme lo acordado entre el empleador y el trabajador.

Feriados oficiales en Perú el 2026

En caso de que no vivas ni formes parte de los beneficiarios de ese feriado largo en Ica por la Ley N.º 16904, no te preocupes, ya que quedan más fechas para disfrutar y alistar las maletas. De acuerdo a El Peruano, los feriados oficiales a nivel nacional, aplicables para todos, son los siguientes para este 2026:

Jueves 02 de abril: Semana Santa.

Viernes 3 de abril: Semana Santa.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que alista maletas, ya que en marzo tendrás un feriado largo de tres días consecutivos por una ley del Congreso que aprobó un "feriado no laborable" solo para una región del país: en Ica.