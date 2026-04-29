Familiares de peruanos heridos y fallecidos en guerra en Rusia están recibiendo atención, según MINJUSDH

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse acerca de un grupo de peruanos que terminaron enlistados en las fuerzas militares de Rusia mediante engaños, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha informado que se encuentran brindando servicios de atención y acompañamiento a los familiares de aquellos compatriotas que han perdido la vida o han resultado heridos en la zona de conflicto.

Defensores públicos brindan acompañamiento a familiares

A través de un comunicado oficial, el órgano del MINJUSDH que brinda asesoría legal y defensa técnica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad informó que se encuentran asesorando a los allegados de compatriotas en territorio ruso que llegaron mediante falsas promesas de trabajo y la búsqueda de mejores oportunidades.

Según indican en su mensaje, actualmente hay un grupo de nueve familiares que han solicitado el patrocinio de los defensores públicos del ministerio frente a esta grave vulneración de derechos. En ese sentido, afirman que continuarán el apoyo necesario para las familias afectadas.

"El MINJUSDH reafirma el compromiso con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y con el acompañamiento humanitario a las familias afectadas", finaliza el comunicado.

#NotaInformativa 📄 | La #DefensaPública del MINJUSDH brindó atención y acompañamiento a las familias de ciudadanos peruanos fallecidos y heridos en zonas de conflicto en #Rusia, quienes habrían sido captados mediante falsas promesas de trabajo y mejores oportunidades.



✅... pic.twitter.com/NqxvmzFCWr — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) April 29, 2026

Red internacional capta a peruanos para la guerra en Rusia

Esta mañana, Percy Salinas, abogado de los familiares de los peruanos captados en Rusia, contó en Exitosa que son aproximadamente 600 compatriotas quienes se encuentran en el frente de batalla en Rusia, retenidos en contra de su voluntad. Los captados son de distintas edades y muchos provienen de Lima, Huánuco y Pataz.

Tras recolectar diversos testimonios, se ha conseguido conocer que los connacionales firmaron un contrato inicial en Perú para trabajar como chefs, conductores y otras profesiones. No obstante, cuando llegaron al país euroasiático se les comunicó que su destino sería la guerra y fueron retenidos y obligados a suscribir un segundo acuerdo.

Entre los detalles más relevante sobre el caso, Salinas relató que entre la red internacional de reclutadores se ha conseguido identificar a tres peruanos, de los cuales uno se encuentra prófugo. Aun así, informó que la identidad de los involucrados se ha brindado a la Policía Nacional del Perú para que inicien investigaciones.

Los familiares de los peruanos en Rusia se encuentra preocupados por la vida de sus allegados, muchos de los cuales ni siquiera son militares. Ante esta situación, la Defensa Pública del Ministerio de Justica se encuentra brindado atención y apoyo a los familiares de aquellos compatriotas captados.