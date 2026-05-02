Familias lo pierden todo tras incendio de gran magnitud en Independencia: Siniestro consumió 8 viviendas

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud redujo a cenizas ocho casas en el asentamiento humano "Mirador de Independencia", dejando a varias familias en total desamparo. Hoy, los damnificados intentan reorganizar sus vidas en carpas instaladas en la losa deportiva conocida como "La Bombonera", donde apenas cuentan con lo indispensable para subsistir.

"Hemos quedado solamente con la ropa encima, porque hemos perdido todo, todo lo que teníamos en casa, no hemos sacado absolutamente nada", relató una de las afectadas, visiblemente afectada por la tragedia.

Desesperación y pérdidas totales

El siniestro, que se propagó rápidamente debido a las estructuras precarias de las viviendas, sorprendió a los vecinos, quienes apenas lograron salvar sus vidas.

"Solo hemos salido con vida nada más, solo la vida porque todo, todo hemos perdido", agregó otra residente.

Entre los damnificados hay niños pequeños, estudiantes universitarios y adultos mayores. Muchos perdieron herramientas clave para su desarrollo, como laptops y materiales de estudio.

"Tenemos jóvenes estudiantes que han perdido todo su plan de trabajo de la universidad", indicaron los vecinos, quienes ahora priorizan la recuperación de lo básico.

La situación es especialmente crítica para las familias con bebés, las madres de familia piden apoyo con urgencia, sobre todo por la necesidad de pañales para sus menores hijos.

"Más que todo pañales para mi hijo, ropitas, toallitas húmedas... no tengo nada más, alimento para él", expresó una madre, evidenciando la urgencia de apoyo.

En paralelo, el Estado empezó a articular acciones de respuesta. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Defensa informó que viene coordinando la atención de la emergencia junto al INDECI, con el objetivo de asistir a las familias damnificadas en las próximas horas.

El Ejército del Perú, a través de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD), viene trabajando en el distrito de Independencia apoyando a las familias afectadas por el incendio, sumándose a las labores de limpieza y recuperación junto al personal del INDECI pic.twitter.com/NUTGsZ3Wst — Mindef Perú (@MindefPeru) May 2, 2026

Solidaridad en medio de la tragedia

Pese a la devastación, la ayuda de algunos ciudadanos permitió a los afectados sobrellevar las primeras horas.

"Estamos agradecidos con las personas que sí nos apoyaron anoche con la cena, nos dieron un poquito de ropita para los niños", comentaron.

Sin embargo, las necesidades continúan siendo enormes. Los damnificados han iniciado un empadronamiento para canalizar donaciones.

"Queremos que nos apoyen con ropa, con alimentos, con pañales para los niños, con leche, con comida", solicitaron.

Las llamas consumieron casas y se expandió con rapidez por la ladera del cerro, mientras vecinos intentaron contener el siniestro ante las dificultades de acceso para los bomberos.

"Ver cómo se quemaba nuestro esfuerzo... de una casa pasaba a la otra y no podíamos hacer nada", recordaron los vecinos, quienes intentaron apagar las llamas con recursos limitados.

A pesar del impacto, los afectados resaltaron que no se registraron víctimas mortales, lo que consideran un alivio dentro de la tragedia. No obstante, varios presentaron molestias por inhalación de humo, según reportaron los equipos de emergencia.

Hoy, estas familias enfrentan el reto de reconstruir sus vidas desde cero. Mientras esperan la intervención de las autoridades, la solidaridad ciudadana se convierte en su principal esperanza para superar una tragedia que los dejó sin nada, pero con la determinación de salir adelante.