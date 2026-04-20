GORE San Martín destinó ayuda humanitaria a damnificados por deslizamiento de tierra en caserío Eladio Tapullima

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de que el deslizamiento de tierra en caserío Eladio Tapullima, en la región San Martín, el GORE San Martín destinó bienes de ayuda humanitaria a los damnificados de este fenómeno ocurrido durante la última semana.

Damnificados por deslizamiento de tierra reciben bienes de ayuda humanitaria

A través de sus canales oficiales, el COEN - INDECI informó que el Gobierno Regional de San Martín viene realizando la entrega de bienes de ayuda humanitaria para aquellas personas que resultaron perjudicadas por el deslizamientro de tierra ocurrido el pasado miércoles 15 de abril en el caserío Eladio Tapullima, en el distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado.

Cabe señalar que, este fenómeno natural ocasionó fuertes estragos en viviendas, instituciones educativas y centros de salud. Además, el COEN - INDECI señala que la población que resultó afectada fue reubicada a los albergues temporales instalados por el municipio distrital, que continúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Sumado a este hecho, surgió una falla geológica que provocó la aparición de enormes grietas en el suelo Esta situación ha causado la destrucción de varias viviendas y dejando a más de 120 familias damnificadas.

🚨 San Martín: #GORE entregó bienes de ayuda humanitaria (techo y abrigo) para las personas damnificadas tras el #Deslizamiento ocurrido el 15/4 en el caserío Eladio Tapullima, distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado, que causó daños a viviendas, instituciones... pic.twitter.com/jOc2ZXzMxj — COEN - INDECI (@COENPeru) April 20, 2026

Falla geológica ocasiona tragedia en Tacna

Los pobladores del caserío Eladio Tapullima sufrieron recientemente una grave emergencia geológica que ha puesto a las personas en alerta frente a la posibilidad de que el hundimiento continúe avanzando.

Cabe señalar que, esta preocupación de la población se debe a que la mencionada zona es productora de alimentos tales como plátano, arroz y cacao. Además, porque se dedican también a lo que es la ganadería. Ambas actividades con la que sobreviven, pero que hoy se ven mermadas.

En medio de este panorama, se ha reportado que son más de 100 familias que han quedado totalmente damnificadas. Hay que mencionar que, la falla geológica ha ocasionado enormes grietas y a su vez deslizamiento de tierra poniendo en riesgo a los residentes del lugar.

Por su parte, algunos ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares porque existe el debilitamiento del subsuelo. En paralelo, las imágenes aéreas evidencian la magnitud del problema en las que se evidencia el colapso progresivo del terreno.

En tanto, las autoridades locales y de gestión de riesgos han dispuesto el traslado de los afectados hacia áreas seguras mientras continúan las evaluaciones técnicas en el lugar para determinar la magnitud del daño y el nivel de riesgo del terreno.

Tras suscitarse un deslizamiento de tierra el pasado 15 de abril en el caserío Eladio Tapullima, en la región San Martín, el COEN - INDECI informó que el GORE San Martín entregó ayuda humanitaria las personas damnificadas.