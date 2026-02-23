Arequipa activa plataforma de Defensa Civil para canalizar damnificados ante lluvias

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región de Arequipa, la Plataforma de Defensa Civil fue activada ante la emergencia generada por las intensas lluvias que se han registrado allí en los últimos días, las cuales han dejado viviendas dañadas, vías afectadas y decenas de damnificados en distintos distritos.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, explicó que, si bien en esta temporada del año siempre llueve en Arequipa, esta vez la intensidad ha sido inusual, debido que las precipitaciones caídas el jueves prolongaron por unos 45 minutos, provocando el ingreso de agua en hasta 12 o 15 manzanas urbanas.

"Se trata de quebradas que siempre se activan, pero no en la actual magnitud", recalcó Luis Arroyo Sánchez, jefe del Indeci.

Dejando como consecuencia a familias en condición vulnerable y a otras en situación de refugiada temporal en viviendas de familiares o albergues improvisados. Manifestó, asimismo, que de acuerdo a sus cálculos, el barro acumulado por las inundaciones tardará unos quince días en ser retirado de la ciudad.

Lluvias en Arequipa ha afectado varias zonas urbanas. (Difusión)

Autoridades articulan envío de ayuda a familias afectadas

Esta activación fue realizada por el Gobierno Regional de Arequipa, esto permitirá el despliegue de las entidades que conforman el Sistema de Defensa Civil en las zonas afectadas

El despliegue de la plataforma de Defensa Civil permite que fuerzas como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, junto con el Cuerpo General de Bomberos, lleguen a los distritos más golpeados, como Los Ángeles en Cayma, Miramar en Chala y Yanahuara, para entregar ayuda directa a los damnificados.

El jefe del Indeci, señaló también que el fin de semana, el presidente José María Balcázar lo convocó, junto a miembros del gabinete ministerial, para solicitar que Arequipa sea declarada en emergencia debido a estas lluvias y desbordes.

Mientras eso se oficialice, desde el Indeci se siguen distribuyendo los bienes alimentarios y de otra índole, como maquinaria pesada y volquetes, que sirven para auxiliar a los damnificados por las lluvias.

Arroyo informó, que hoy han viajado a Arequipa tres ministros de Estado, mientras que el fin de semana pasado estuvieron allí los titulares de las carteras de Vivienda y de Salud, este último viene brindando también apoyo psicológico a los damnificados, varios de los cuales nunca han experimentado una situación en la que sus viviendas se vean inundadas.

La coordinación entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) apunta a la formalización de la declaratoria de emergencia, paso crítico para agilizar los recursos necesarios para la reconstrucción y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.