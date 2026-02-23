Debate Presidencial 2026: Vladimir Cerrón deberá presentarse de forma presencial si quiere participar

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Una situación complicada se le presenta al presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y es que en reciente conferencia de prensa, previo al sorteo de días y temas para el Debate Presidencial 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aclaró que el candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, solo podrá participar si se presenta de manera presencial.

El reglamento aprobado por consenso entre las organizaciones políticas descarta la participación virtual y también prohíbe que el postulante sea reemplazado por su fórmula vicepresidencial.

Esta condición coloca al líder de Perú Libre, actualmente prófugo de la justicia por una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos y organización criminal, ante la obligación de salir de la clandestinidad si desea exponer sus propuestas ante el electorado.

Perú Libre debatirá el 24 de marzo

Los debates presidenciales se realizarán en dos jornadas. La primera está programada para los días 23, 24 y 25 de marzo, y la segunda para el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada fecha participarán 12 candidatos, organizados en grupos definidos por sorteo.

Según el cronograma, Perú Libre deberá intervenir el 24 de marzo, dentro del Grupo II, junto a partidos como Juntos por el Perú, Somos Perú y Fuerza y Libertad.

La primera jornada abordará temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, además de integridad pública y lucha contra la corrupción. La segunda jornada se centrará en empleo, desarrollo y emprendimiento, así como en educación, innovación y tecnología.

Sorteo de los días de participación para debates presidenciales

Cerrón reclama y quiere debatir por Zoom

En días previos, Cerrón había cuestionado que se le impida participar de manera virtual, calificando la decisión como un "precedente nefasto en la era de la democracia digital". Sin embargo, el JNE reafirmó que las reglas son claras y que la presencialidad es obligatoria para todos los candidatos, sin excepciones.

Impedir a Perú Libre participar en el debate convocado por el JNE genera un precedente nefasto en la era de la democracia digital. El pueblo tiene el derecho a conocer nuestras propuestas. pic.twitter.com/TTSLzT2Kn6 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 16, 2026

La decisión del JNE marca un límite institucional frente a la situación de Cerrón, quien busca mantenerse en campaña pese a su condición de prófugo. Si no se presenta físicamente el 24 de marzo, Perú Libre quedará sin representación en una instancia clave de la contienda electoral.

El caso refleja la tensión entre el derecho a la participación política y las restricciones legales que enfrenta un candidato procesado judicialmente. Para el sistema electoral, la prioridad es garantizar igualdad de condiciones y transparencia en el debate, incluso en un escenario de alta polarización política.