Actualidad
Alerta aérea

FAP pierde contacto con helicóptero Mi-17 que trasladaba a 15 personas de Pisco a Arequipa

La Fuerza Aérea del Perú confirmó la pérdida de contacto con una areonave que trasladaba a 15 personas en una misión designada entre Pisco y Chala, activando inmediatamente el sistema de búsqueda y rescate.

Helicóptero se dirigía a una misión programada en Arequipa.
Helicóptero se dirigía a una misión programada en Arequipa. (Fuente: Difusión)

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/02/2026

Una emergencia aérea se presentó este domingo cuando la Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó la pérdida de contacto radial con un helicóptero Mi-17 durante su trayecto entre Pisco (Ica) y Chala (Arequipa). El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m., generando inmediata preocupación por las 15 personas que viajaban a bordo.

Según el comunicado oficial, la aeronave estaba pilotada por el Mayor FAP Sergio Paucar Centurión, el Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo, junto a la Suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove y el Suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huamán. Además, transportaba a 11 pasajeros en una misión programada.

Rescate y búsqueda inmediata

Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la FAP activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), desplegando patrullas terrestres y aeronaves en coordinación con la Policía Nacional del Perú y autoridades regionales. El objetivo es geolocalizar el área de la aeronave y dar inicio a las labores de recuperación.

La institución subrayó que se están cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad aeronáutica y pidió a la ciudadanía y medios de comunicación evitar difundir información no oficial que pueda generar confusión o zozobra.

Comunicado de la FAP.
Comunicado de la FAP.

El desafío de la ruta

El trayecto entre Pisco y Chala representa un desafío logístico por la extensión de la ruta y las condiciones geográficas de la costa sur peruana. Se trata de un recorrido que combina zonas desérticas y áreas montañosas, lo que dificulta las labores de rastreo y aumenta la complejidad de las operaciones de búsqueda.

La amplitud del territorio obliga a desplegar recursos aéreos y terrestres en paralelo, incrementando la presión sobre los equipos de rescate que trabajan arduamente y contra el tiempo para localizar la aeronave y a sus ocupantes.

La pérdida de contacto con un helicóptero militar en plena misión refleja los riesgos que enfrentan las operaciones aéreas en rutas extensas y de difícil geografía. La activación inmediata del SAR muestra la capacidad de respuesta de la FAP, pero la incertidumbre sobre el paradero de los ocupantes mantiene en vilo a la ciudadanía.

El desenlace de esta operación será clave para evaluar la eficacia de los protocolos de búsqueda y rescate, así como para reforzar la confianza en la seguridad de las misiones aéreas institucionales.

