Puente Piedra: asesinan a padre de familia frente a su hijo y hallan moto usada por atacantes

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un padre de familia fue asesinado a balazos frente a su hijo en la urbanización Palermo, en Puente Piedra. La víctima, identificada como Brian Jesús Vargas Vilchez, de 37 años, se encontraba dentro de su camioneta, estacionada frente a su vivienda, cuando fue atacada por un sujeto armado.

Según los primeros reportes, el sicario se acercó caminando hasta el vehículo y abrió fuego contra Vargas Vilchez. El ataque ocurrió mientras el hijo de la víctima permanecía dentro de la camioneta y presenciaba la violenta escena. Tras cometer el crimen, el sujeto huyó rápidamente del lugar.

De acuerdo con la información obtenida por Exitosa, el atacante habría escapado hasta una moto lineal, donde lo esperaba otro sujeto. Ambos emprendieron la fuga con rumbo desconocido, mientras vecinos y transeúntes alertaban sobre lo ocurrido en plena vía pública.

Encuentran moto de los presuntos sicarios

Sin embargo, la Policía habría logrado obtener una importante pista para esclarecer el asesinato. Se trata de una motocicleta de color verde que habría sido utilizada por los presuntos responsables. Según testigos, dos sujetos abandonaron el vehículo menor y huyeron corriendo en dirección a un cerro cercano.

La motocicleta fue trasladada bajo estricta custodia hasta la comisaría de Puente Piedra para las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar si este vehículo guarda relación directa con el homicidio y establecer la identidad de los responsables. El caso permanece en investigación, mientras se recaban testimonios y evidencias que permitan reconstruir el crimen.

🔴🔵 Puente Piedra: acribillan a padre de familia dentro de su auto y frente a su hijo.



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Macabro hallazgo en Puente Piedra

Hace unos días, vecinos de Puente Piedra hallaron restos de un esqueleto humano en la ribera del río Chillón. Los residentes del distrito limeño reportaron este inesperado descubrimiento en la ribera del río que recorre la capital. Hasta dicho punto han acudido agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se espera la llegada de los representantes del Ministerio Público, en este caso de los peritos de Criminalística.

Lo hallado son restos óseos, específicamente parte del cráneo y costillas y de acuerdo a la información recogida por un equipo de Exitosa, los moradores los encontraron este sábado porque recurrentemente ellos se acercan a este parte del río Chillón para poder realizar diversas actividades como el paseo de sus animales o ganado.

Además, lo que precisan las personas que se toparon con el esqueleto humano alrededor de las 9:00 a.m. y aproximadamente dos horas después es que decidieron llamar a las autoridades, quienes procedieron a comunicar sobre lo ocurrido a los integrantes de la Fiscalía.