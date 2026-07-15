INDECOPI multa a banco por atribuir a una clienta un crédito solicitado desde su app móvil

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ratificó la multa impuesta a Scotiabank Perú S.A.A. por responsabilizar a una clienta de un préstamo de S/34 946.90 sin demostrar que la operación, efectuada a través de su aplicación móvil, contara con una autorización válida.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor determinó que la entidad financiera no acreditó haber aplicado los mecanismos de autenticación requeridos para este tipo de transacciones.

La denuncia y apelación del banco

El caso se inició luego de que, el 13 de julio de 2023, la usuaria denunciara que días antes detectó un préstamo de S/34 946.90 abonado a su cuenta bancaria, pese a que no lo reconocía. También advirtió una transferencia de S/2400 desde esa misma cuenta hacia un tercero y cuestionó que el banco no le entregara copia ni el número de registro del reclamo que presentó.

Tras admitir a trámite la denuncia, la Comisión Regional del Indecopi de Arequipa evaluó la atribución del préstamo, la transferencia de S/2400 y la atención brindada al reclamo. En marzo de 2024, declaró fundada la denuncia respecto del otorgamiento del préstamo y de la operación bancaria, impuso una multa de 11.60 UIT y ordenó dejar sin efecto el crédito, así como los intereses, comisiones y demás cargos generados.

El 7 de mayo de 2024, Scotiabank presentó una apelación contra la resolución. En su recurso, argumentó que el préstamo fue gestionado a través de su aplicación móvil y que la operación se validó mediante una clave digital enviada por mensaje de texto al número de celular registrado por la clienta.

El Indecopi confirmó la sanción tras verificar que el banco no cumplió con los mecanismos de autenticación.

Lo que evaluó Indecopi

Al evaluar la apelación, la Sala recordó que las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP exigen que la contratación de productos financieros por canales digitales cuente con mecanismos reforzados de autenticación.

No obstante, concluyó que dicha documentación no permitía comprobar el envío efectivo de la clave digital al número de celular registrado por la clienta, ni acreditaba el cumplimiento de los demás requisitos de autenticación. Asimismo, precisó que el envío de la información del préstamo por correo electrónico no bastaba para demostrar que la contratación del crédito se realizó de forma válida.

Con estos argumentos, la Sala Especializada en Protección al Consumidor confirmó la sanción impuesta a Scotiabank y ratificó que la entidad no logró demostrar que el préstamo fue contratado con una autorización válida ni que cumplió con los mecanismos de autenticación exigidos para este tipo de operaciones digitales.